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, 'babam' dediği adamla evlenmiş

rolüyle hafızalara kazınan , ’de kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile gizlice evlendi. Nikahı öğrenen ailesi, baygınlık geçirdi. 80’lik adamın ise önce oyuncuyu evlat edindiği, daha sonra da evlilik teklif ettiği öğrenildi

Film gibi
Oyuncu (32), 8 yıl önce rolüyle dikkat çekti. Dizideki rolü ise gerçekleşti. 'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick (80) ile gizlice evlendi. Evliliğin perde arkası ise netleşti. İddialara göre, Miraloğlu 2017'de 'dan boşandıktan sonra ABD'ye gitti. Burada tanıştığı Türk sevgilisinden dayak yedi. Perişan haldeydi. Parası da bitmişti. Bir restorana garson olarak işe girdi. Restoranın varlıklı müşterilerinden Patrick ile yolu kesişti. Yaşlı adam, haline üzüldüğü Miraloğlu'nu evlat edindi. Zamanla ilişki ilerledi. Yaşlı adam, oyuncuya evlilik teklif etti. Oyuncu "Evet" dedi. Miraloğlu'nun, bir dönem evlilik teklifi ettiği psikoloğunu nikah şahidi yaptığı belirtildi. Ailesinin ise bu evliliği öğrenince hastanelik olduğu öğrenildi.

HER KADIN 'EVET' DER
Sessizliğini bozan Meltem Miraloğlu, evliliğiyle ilgili şunları söyledi: "Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umurumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'Evet' der. Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan saygı bekliyorum."



Meltem Miraloğlu, "Hayat Devam Ediyor" adlı dizide rol gereği 70'lik Abbas ile evlendirilmişti.



Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.



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