Oyuncu Meltem Miraloğlu (32), 8 yıl önce çocuk gelin rolüyle dikkat çekti. Dizideki rolü ise gerçekleşti. ABD'de kendisinden 48 yaş büyük Patrick (80) ile gizlice evlendi. Evliliğin perde arkası ise netleşti. İddialara göre, Miraloğlu 2017'de Tayfur Aydın'dan boşandıktan sonra ABD'ye gitti. Burada tanıştığı Türk sevgilisinden dayak yedi. Perişan haldeydi. Parası da bitmişti. Bir restorana garson olarak işe girdi. Restoranın varlıklı müşterilerinden Patrick ile yolu kesişti. Yaşlı adam, haline üzüldüğü Miraloğlu'nu evlat edindi. Zamanla ilişki ilerledi. Yaşlı adam, oyuncuya evlilik teklif etti. Oyuncu "Evet" dedi. Miraloğlu'nun, bir dönem evlilik teklifi ettiği psikoloğunu nikah şahidi yaptığı belirtildi. Ailesinin ise bu evliliği öğrenince hastanelik olduğu öğrenildi.
HER KADIN 'EVET' DER
Sessizliğini bozan Meltem Miraloğlu, evliliğiyle ilgili şunları söyledi: "Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umurumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'Evet' der. Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan saygı bekliyorum."
Meltem Miraloğlu, "Hayat Devam Ediyor" adlı dizide rol gereği 70'lik Abbas ile evlendirilmişti.
Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.
HER KADIN 'EVET' DER
Sessizliğini bozan Meltem Miraloğlu, evliliğiyle ilgili şunları söyledi: "Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umurumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'Evet' der. Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan saygı bekliyorum."
Meltem Miraloğlu, "Hayat Devam Ediyor" adlı dizide rol gereği 70'lik Abbas ile evlendirilmişti.
Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.