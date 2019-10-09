Hile yapan işverene 38 kat ceza

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlık geçirdim. Hastaneye gittiğimde sigortalı olmadığımı öğrendim. Şirkete yaptığı sahtekarlık nedeniyle bir yaptırım olur mu?
Öncelikli olarak sigortasız işçi çalıştırmak suçtur ve bu suçun ağır yaptırımları olmasına rağmen, ne yazık ki ülkemizde kayıt dışı çalışma oldukça sık karşılaşılan bir durum. Sigortasız işçi çalıştıran işveren 1 yıl için asgari ücretin 38 katı ceza öder. Eğer işveren sigortanızı yapmamış ise veya sigortanızı aldığınız ücret üzerinden yatırmıyor ise ALO 170'i arayarak veya bir dilekçe ile SGK İl Müdürlükleri'ne şikayette bulunabilirsiniz. Yine CİMER'e şikayet ederek durumun tespit edilmesini isteyebilirsiniz.
ALDATILAN TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR
Sevgilimin evli olduğunu öğrendim. Tazminat davası açabilir miyim?
Sevgilinizin evli olduğunu gizleyerek sizinle ilişkiye girmiş olması dolayısıyla kişilik haklarınızın ihlal edildiğini öne sürerek manevi tazminat davası açabilirsiniz. Bu davada sevgilinizin evli olduğunu bilmediğinizi ve size bu konuda yalan söylediğini ispatlamanız gerekir. Sevgilinizin bu tutumunun Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil etmeyeceği kanaatindeyim.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Öncelikli olarak sigortasız işçi çalıştırmak suçtur ve bu suçun ağır yaptırımları olmasına rağmen, ne yazık ki ülkemizde kayıt dışı çalışma oldukça sık karşılaşılan bir durum. Sigortasız işçi çalıştıran işveren 1 yıl için asgari ücretin 38 katı ceza öder. Eğer işveren sigortanızı yapmamış ise veya sigortanızı aldığınız ücret üzerinden yatırmıyor ise ALO 170'i arayarak veya bir dilekçe ile SGK İl Müdürlükleri'ne şikayette bulunabilirsiniz. Yine CİMER'e şikayet ederek durumun tespit edilmesini isteyebilirsiniz.
ALDATILAN TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR
Sevgilimin evli olduğunu öğrendim. Tazminat davası açabilir miyim?
Sevgilinizin evli olduğunu gizleyerek sizinle ilişkiye girmiş olması dolayısıyla kişilik haklarınızın ihlal edildiğini öne sürerek manevi tazminat davası açabilirsiniz. Bu davada sevgilinizin evli olduğunu bilmediğinizi ve size bu konuda yalan söylediğini ispatlamanız gerekir. Sevgilinizin bu tutumunun Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil etmeyeceği kanaatindeyim.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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