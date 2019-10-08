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'Yol verme' kavgasında, çocuklarının yanında tekme tokat dövüldü

'da, yanındaki 2 çocuğu ile yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve ona yol vermeyen otomobildeki 3 kişinin kavgası kameraya yansıdı. Tekmeli yumruklu kavga, çevredekiler tarafından ayrılırken, çocuklar büyük korku yaşadı. Kavga anları kameraya yansırken, N.U., kendisini darp eden kişiler hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


'da N.U, 3 çocuğu ile yola adımını attı. Ancak gelen aracın sürücüsü çıldırdı.
Üç kişi arabadan inip saldırdı. Miniklerin gözü önünde dövülen babanın burnu kırıldı.

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