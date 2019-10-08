Tekirdağ'da Ferit Üren, yetiştirdiği kavunları tezgahta satmaya başladı. Ancak ürünleri delinince farelerden kuşkulandı. Tezgahının önüne gizli kamera taktı. Kamera görüntülerini inceleyen Ferit Üren, yan tezgahta çalışan H.T.'nin bıçakla kavunları deldiğini görünce şoka uğradı. Üren, "Zararımı karşıladı. Şikayetçi olmadım" açıklamasını yaptı.
MELEK OLDULAR
Sakarya'da oturan 22 yaşındaki Tuğçe Nur Ordu, 11 ay önce hastaneye gitti. Denge kaybı yaşadığını söyledi. Yapılan tetkikler sonucunda lenf kanserine yakalandığı belirlendi. Talihsiz genç kız dün 11 aylık mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi...
Aydın'da da Yargıtay'da Tetkik Hakimi olan Gülden Pekcan Duman (34), bir süre önce çağın vebası kansere yakalandı. Hastanede tedavi altına alındı. Ancak dün tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç hakimin vefatı ailesini ve sevenlerini derinden yaraladı.
YURTTA SIR ÖLÜM!
Aydın'da dün Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda çalışan temizlik görevlileri, İpek Çillioğlu'nun (25) kaldığı odaya girdi. Genç kızın hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Paniğe kapılan çalışanlar, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, Çillioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz genç kızın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi...
KUMA KATLİAMI!
Ağrı'da önceki gece Bünyamin Solmaz (50) katliam yaptı. 11 çocuğunun annesi Saime (52) ile kızı Keziban'a (32) ateş açtı. Ana-kız kurtarılamadı. Katil ise mezarlıkta yakalandı. Bünyamin Solmaz'ın eve kuma getirmek istediği, ancak eşinin duruma karşı çıkmasıyla çılgına dönüp, ailesini öldürdüğü ortaya çıktı...
MELEK OLDULAR
Sakarya'da oturan 22 yaşındaki Tuğçe Nur Ordu, 11 ay önce hastaneye gitti. Denge kaybı yaşadığını söyledi. Yapılan tetkikler sonucunda lenf kanserine yakalandığı belirlendi. Talihsiz genç kız dün 11 aylık mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi...
Aydın'da da Yargıtay'da Tetkik Hakimi olan Gülden Pekcan Duman (34), bir süre önce çağın vebası kansere yakalandı. Hastanede tedavi altına alındı. Ancak dün tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç hakimin vefatı ailesini ve sevenlerini derinden yaraladı.
YURTTA SIR ÖLÜM!
Aydın'da dün Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda çalışan temizlik görevlileri, İpek Çillioğlu'nun (25) kaldığı odaya girdi. Genç kızın hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Paniğe kapılan çalışanlar, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, Çillioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz genç kızın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi...
KUMA KATLİAMI!
Ağrı'da önceki gece Bünyamin Solmaz (50) katliam yaptı. 11 çocuğunun annesi Saime (52) ile kızı Keziban'a (32) ateş açtı. Ana-kız kurtarılamadı. Katil ise mezarlıkta yakalandı. Bünyamin Solmaz'ın eve kuma getirmek istediği, ancak eşinin duruma karşı çıkmasıyla çılgına dönüp, ailesini öldürdüğü ortaya çıktı...
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