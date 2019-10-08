ATV'de izlenme rekorları kıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla 5 Ekim'de yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana çıktı. Tıp öğrencisi Arda Ayten, 1 milyon liralık soruyu açtırdı. İstiklal Marşı sorusuna doğru yanıtı vererek büyük ödülü kazandı. Yarışmada adını tarihe yazdı. Ayten, Instagram'dan, "İstiklal Marşımız sadece duvarlarda çerçevelere asılı değil, yüreklerimize de asılı. Bir kere daha görmüş olduk" paylaşımı yaptı. Sosyal medya kullanıcıları da "Helal sana" mesajını yolladı.
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