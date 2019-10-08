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Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon kazanan 'den milyonluk ders

, “Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık İstiklal Marşı sorusunu bildi. dan da ders verdi: İstiklal Marşımız sadece duvarlarda çerçevelere asılı değil, yüreklerimize de asılı...

Milyonluk ders


ATV'de izlenme rekorları kıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 'nun sunumuyla 5 Ekim'de yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana çıktı. Tıp öğrencisi , 1 milyon liralık soruyu açtırdı. İstiklal Marşı sorusuna doğru yanıtı vererek büyük ödülü kazandı. Yarışmada adını tarihe yazdı. Ayten, 'dan, "İstiklal Marşımız sadece duvarlarda çerçevelere asılı değil, yüreklerimize de asılı. Bir kere daha görmüş olduk" paylaşımı yaptı. kullanıcıları da "Helal sana" mesajını yolladı.

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