ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına katılan Ömer Günay (65) ile Ayşe Dudu Günay (63) yaşadıkları olayla herkesi şok etti. Afyon'da yaşayan Ömer Günay, böbrek hastası eşi diyalize gittiğinde kendini Leyla olarak tanıtan kadınla 5 yıl ilişki yaşadı. Kadın, geçen yıl Ömer Günay'ı arayarak, "Senin çocuğunu doğurdum" diyerek, bebeği görmesi karşılığında para istemeye başladı. Hiç baba olamayan adam sevincini eşiyle paylaştı. Ayşe Günay da seve seve bebeğe bakmaya hazır olduğunu söyledi. Çocuğu almak için 1 aydır kadına ve bebeğe ulaşamayan yaşlı çift, soluğu Esra Erol'un programında aldı. Erol ve ekibi, önce kadının gerçek isminin Latife Öcal (57) olduğunu tespit etti. 3 çocuk annesi, evli kadının ekranda fotoğrafının gösterilmesi ile telefonlar kilitlendi. Birçok kişi, Latife Öcal tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını anlattı.
Ömer Günay
Ömer Günay
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