Destek bekliyor

Kocaeli'de tek böbrek ile dünyaya gelen ancak o da iflas eden 13 yaşındaki Uğur'a annesi Yasemin Arslan böbreğini verdi. Uğur tekrar yaşama tutunmaya çalışırken, aile tedavi masrafları nedeniyle zor günler geçiriyor. Arslan ailesine yardımcı olmak isteyen akrabaları İlkay Can, kendisi gibi müzisyen arkadaşları ile görüşüp yaklaşık 150 bin lirayı bulan borcun ödenmesi için 23 Ekim'de Yarımca Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlemeye karar verdi.
Abbas ÇAKAR
BANKA YOLUNDA KANLI İNFAZ
Afyonkarahisar'da dün mesire alanında bulunan kadın cesedinin, 6 gün önce bankadan para çekmek için evden çıkıp kaybolan Huriye Helvacı'ya (53) ait olduğu tespit edildi. Cinayetle ilgili S.I. adlı kişi yakalandı.
3 KİŞİYE 180'ER BİN
10 BİLEN 3 kişi, 180 bin 774 lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 510'ar lira, 8 bilenler 190'ar lira, 7 bilenler 26'şar lira, 6 bilenler 4'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3'er lira alacak.
Abbas ÇAKAR
BANKA YOLUNDA KANLI İNFAZ
Afyonkarahisar'da dün mesire alanında bulunan kadın cesedinin, 6 gün önce bankadan para çekmek için evden çıkıp kaybolan Huriye Helvacı'ya (53) ait olduğu tespit edildi. Cinayetle ilgili S.I. adlı kişi yakalandı.
3 KİŞİYE 180'ER BİN
10 BİLEN 3 kişi, 180 bin 774 lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 510'ar lira, 8 bilenler 190'ar lira, 7 bilenler 26'şar lira, 6 bilenler 4'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3'er lira alacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.