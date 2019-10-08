Destek bekliyor

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tek böbrek ile dünyaya gelen ancak o da iflas eden 13 yaşındaki Uğur'a annesi Yasemin Arslan böbreğini verdi. Uğur tekrar yaşama tutunmaya çalışırken, aile tedavi masrafları nedeniyle zor günler geçiriyor. Arslan ailesine yardımcı olmak isteyen akrabaları İlkay Can, kendisi gibi müzisyen arkadaşları ile görüşüp yaklaşık 150 bin lirayı bulan borcun ödenmesi için 23 Ekim'de Yarımca Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlemeye karar verdi.dün mesirealanındabulunankadın cesedinin,gün önce bankadan paraçekmek için evden çıkıpkaybolan Huriye Helvacı'ya(53) ait olduğu tespitedildi. Cinayetle ilgiliS.I. adlı kişi yakalandı.BİLEN 3 kişi, 180 bin 774 lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 510'ar lira, 8 bilenler 190'ar lira, 7 bilenler 26'şar lira, 6 bilenler 4'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3'er lira alacak.