340 bin liralık şal Batman'da bir kuyumcunun Dubai'den getirttiği el işlemesi ve 22 ayar altından yapılan 340 bin lira değerindeki şal, görenleri hayrete düşürdü. İşte Takvim Gazetesi’nin 8 Ekim 2019 tarihli yaşam ve dünya sayfalarından derlediğimiz haberler…

B atman'da bir kuyumcunun Dubai'den getirttiği el işlemesi ve 22 ayar altından yapılan 340 bin lira değerindeki şal, görenleri hayrete düşürdü. Kuyumcu Mehmet Tikiz, şalın büyük ilgi gördüğünü belirterek, şöyle konuştu: "Toplam 1.2 kilo. İnsanlar geçerken fotoğraf çekiyor. Fiyatını soran oluyor, iddiaya giren oluyor. Türkiye'de sadece bizde var. Birkaç hafta önce bir müşteri ile pazarlık yaptık, sevgilisi evlilik teklifini kabul ettiğinde alacağını söyledi. Şu an onu bekliyoruz."



'COOK'TAN GİTTİLER

İflas eden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un Antalya'da bulunan müşterilerin ülkelerine döndüğü bildirildi. Antalya Valiliği 13 bin 879 İngiliz yolcunun ülkesine döndüğü bilgisi paylaşıldı. Vatandaşlarının geri dönüşlerinin teminiyle ilgili alınan tedbirler kapsamında, yolculuğun sorunsuz bir şekilde sona erdiği belirtildi.



MECLİS'TE NÖBETÇİ BAKAN

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı değerlendirmesi kapsamında alınan karar gereği TBMM'de, her hafta için bir 'nöbetçi bakan' uygulaması bu hafta başlıyor. TBMM Genel Kurulu'nun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri 'nöbetçi bakan' Meclis'te olacak. Milletvekillerinin taleplerini alacak.



KRALİÇE SEYİS ARIYOR

İ ngiltere Kraliçesi Elizabeth, Buckingham Sarayı'na elaman aramaya başladı. Yıllık 157 bin TL maaş ve 33 gün izin verilecek olan kişi, atların temizliğinden de sorumlu olacak. Başvuruların 10 Ekim'e kadar devam edeceği açıklandı.