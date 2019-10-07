Kayıp bebek Nazar!

Mustafakemalpaşalı genç, bebekle ortadan kayboldu. Olay Almanya'da gündem oldu. U.B., Almanya'da birlikte yaşadığı Rebecca Sillaber (24) ve 11 aylık erkek çocukları Nazar ile birlikte tatil için Bursa'ya geldi. Alman kadın, ailenin hareketlerinden şüphelendi. İddiaya göre Sillaber, dün çarşıda tuvalete gitti. Çıktığında çocuğu, babası U.B. ve yakınlarının kaybolduğunu gördü. Türkçe bilmeyen, yanında telefonu ve pasaportu da bulunmayan kadın polise başvurdu. Rebecca'nın annesi Gabi Sillaber ise sosyal medya hesabından kızının durumu hakkında bilgi verip, yardım isteyince, Almanya sosyal medyası ayağa kalktı. Nazar bebek ve U.B. her yerde aranıyor.
SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI
Alman Rebecca Sillaber, 11 aylık oğlu Nazar'ın bir an önce bulunmasını istiyor. Yetkililerden yardım bekliyor.
Pasaport ve telefonunu da sevgilisine kaptıran Rebecca, minik Nazar'ın bulunması için polisten yardım istedi.
SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI
Alman Rebecca Sillaber, 11 aylık oğlu Nazar'ın bir an önce bulunmasını istiyor. Yetkililerden yardım bekliyor.
Pasaport ve telefonunu da sevgilisine kaptıran Rebecca, minik Nazar'ın bulunması için polisten yardım istedi.
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