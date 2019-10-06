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Zincirleme şok!

dün 'de meydana geldi. 'ın kullandığı otomobil yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Elektrik direğine çarptı. 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Zincirleme şok!
Kaza dün 'de meydana geldi. Nilsu Kılıç'ın kullandığı otomobil yağış nedeniyle kontrolden çıktı. Elektrik direğine çarptı. 5 aracın karıştığı da 1 kişi yaralandı. Kılıç ise kısa süreli şok yaşadı. Bir sürücü, "El frenini çekerek durmaya çalıştım ama kaydı duramayarak kaza yaptım" dedi. Başka bir sürücü ise "Arabalar ona çarpmamak için frene basınca yolunda ıslak olması nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralının ciddi bir durumu yok" diye konuştu.



HEMEN TELEFONA SARILDI
, yakınlarını arayarak kaza yaptığı söyledi.

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