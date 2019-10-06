Tuğçe, 22 yaşındaydı. Sevgilisinin silahından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Olay 30 Eylül'de İzmir'de meydana geldi. Tuğçe Baran, evinde ölü bulundu. Sevgilisi Emre Kara gözaltına alındı. Cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı.







Sabah evden çıkarken silahını alan Kara'nın, Tuğçe Baran'a iki arkadaşının önünde, 'Kız seni vurayım mı?' dediği ve boş olduğunu düşünerek tetiğe bastığı ortaya çıktı.







PSİKOPAT EVLAT!

Aydın'da madde bağımlısı Onur S. (21) dün, yatalak olan babası Mehmet S. ile tartıştı. Bıçakla penisini kesip otomobille kaçtı. Kanlar içinde kalan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.







SONSUZLUĞA UÇACAĞIM!

Trabzon'da Tuana S. (14), 2 Ekim'de öğrenci yurdunun 3'üncü kattaki penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İntihar ihtimalinin de araştırıldığı öğrenilen genç kızın, kaldığı yurttaki odasında bıraktığı not kağıdıyla ailesi ve bazı arkadaşlarına veda ettiği ortaya çıktı. Kağıtta, "Baba bir gün pencereden uçacağım sonsuzluğa" diye yazdığı öğrenildi.







DÜĞÜN DEĞİL CENAZE!

Düzce'de Samet Yıldırım'ın kullandığı otomobil, yolun karşısındaki düğün salonuna gitmeye çalışan Fatma Kartal ile kızı Özge Kartal'a çarptı. Hastaneye kaldırılan annekız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Yıldırım gözaltına alındı. Olayla soruşturma başlatıldı.



9.2 MİLYON DEVRETTİ

Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmadı. 9 milyon 164 bin 652 lira Çarşamba'ya kaldı. 5 bilenler 6.636'şar lira, 4 bilenler 86'şar lira, 3 bilenler ise 12'şer lira kazandı.



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BOYFRİEND!

Uşak'ta yaşayan yürüme engelli 1.10 boyundaki Hamide Alay (42) ile herhangi bir özrü bulunmayan 1.93 boyundaki Ekrem Bakkal (42) geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Mutlu çift, "Aşk engel tanımaz" ded







DÖN GAZİ!

Adıyaman'da iki gün önce okula gittiğini söyleyerek evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Mahmut Gazi Akıncı (15) için arama çalışması başlatıldı. Latif Akıncı, evden kaçtığını düşündüğü oğluna dönmesi için çağrı yaptı: Evine dön oğlum. Hepimiz perişanız...







ALTIN VURUŞ!

Bursa'da dün film sahnelerini aratmayan bir soygun gerçekleşti... Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki kuyumcuya giden iki zanlı, kepengi açıp camları kırarak işyerine girdi. Yaklaşık bir dakikada içeride kalan hırsızlar, dükkandan 75 bin lira değerindeki altını çalıp, izlerini kaybettirdi. Kuyumcu Mustafa Süleyman, "Kanadım kırıldı" diyerek hırsızlara sitem etti.