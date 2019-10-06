Antalya'da 27 Eylül akşamı korkunç bir kaza yaşandı... Kasksız motosiklete binen Okay (16) ile ablası Ayşe Kurnaz (18), servisle çarpıştı. Okay Kurnaz kurtarılamadı. Ayşe Kurnaz'ın ise önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Anne Emine Kurnaz, çok sevdiği kızının organlarını ve uzuvlarını bağışladı.
Ayşe Kurnaz'ın melek gibi bir kalbi olduğunu belirten gözü yaşlı anne, "Ayşe çok duyarlı bir insandı. Son 4 yılda 9 kişiye kan vererek hayatlarını kurtarmıştı. İnşallah nakillerin ardından 7'si ile bir araya geliriz. Onlardan tek isteğim bu" dedi.
Talihsiz genç kızın karaciğerinin yarısı Şanlıurfalı Ayşe Karakuş'a (3) nakledildi.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
Ayşe Kurnaz'ın melek gibi bir kalbi olduğunu belirten gözü yaşlı anne, "Ayşe çok duyarlı bir insandı. Son 4 yılda 9 kişiye kan vererek hayatlarını kurtarmıştı. İnşallah nakillerin ardından 7'si ile bir araya geliriz. Onlardan tek isteğim bu" dedi.
Talihsiz genç kızın karaciğerinin yarısı Şanlıurfalı Ayşe Karakuş'a (3) nakledildi.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
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