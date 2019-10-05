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  • 05.10.2019 18:04
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 18:46

'da ları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! Yaralılar var

'da askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu 15 asker yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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