Okuldan eve dönen üniversite öğrencisi, hemcinslerinin saldırısına uğradı

Hiç tanımadığı kişiler tarafından dövülen genç kızın burnu kırıldı. Olay 27 Eylül'de İstanbul Güngören'de yaşandı. Üniversite öğrencisi Songül Yaldız (21) takip edildiğini fark etti. Bir parka oturdu. Yanına giden iki kadın, birden saldırıya geçti. Genç kız hastanelik oldu. Burnu kırılan Yaldız, şunları söyledi: "Metrodan indim, eve doğru yürüyordum. 'Beni mi takip ediyorsunuz?' dedim. Birisi yumruk attı. Etraftakiler araya girdi, polis çağırdık. 'Bize bir şey olmaz' diye bağırdılar" dedi. Şüpheli E.A. ve M.A. da Yaldız'dan şikayetçi olduklarını ve onun da kendilerini darp ettiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YUNUS EMRE KAVAK
İSTANBUL SEL UYARISI
İstanbul Valiliği, Megakent'in bu akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkisine gireceğini açıkladı. Meterolojiden alınan bilgileri açıklayan yetkililer, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Yağmur ile birlikte hava sıcaklığının da düşeceği bildirildi.
CANAVAR TORUN
Uşak'ta Fadime B.'den (71) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve giden ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının yakınlarını dinleyen ekipler, lise öğrencisi torunu A.B'nin (18) İzmir Bornova'ye gittiğini öğrendi. B.'nin kaldığı evi basan polis, torunu, yaşlı kadına ait 40 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakaladı. Cinayeti itiraf eden zanlı, tutuklandı.
KORKUNÇ İNFAZ
Şanlıurfa'da dün meydana gelen olayda, bir otomobile, başka bir araçtan tabanca ve tüfek ile ateş açıldı. Vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler, Mehmet Ali Elvan, Ahmet Kubat ile Hüseyin Kubat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çevrede incelemele yapan emniyet güçleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
7.2 MİLYON DEVRETTİ
Süper Loto'da yine 6 bilen çıkmadı, 7 milyon 285 bin lira haftaya devretti. 5 bilenler 8 bin 483'er lira, 4 bilenler 171'er lira, 3 bilenler ise 14'er lira alacak. (3 - 18 - 46 - 14 - 34 - 47)
YUNUS EMRE KAVAK
İSTANBUL SEL UYARISI
İstanbul Valiliği, Megakent'in bu akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağışın etkisine gireceğini açıkladı. Meterolojiden alınan bilgileri açıklayan yetkililer, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Yağmur ile birlikte hava sıcaklığının da düşeceği bildirildi.
CANAVAR TORUN
Uşak'ta Fadime B.'den (71) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve giden ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının yakınlarını dinleyen ekipler, lise öğrencisi torunu A.B'nin (18) İzmir Bornova'ye gittiğini öğrendi. B.'nin kaldığı evi basan polis, torunu, yaşlı kadına ait 40 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakaladı. Cinayeti itiraf eden zanlı, tutuklandı.
KORKUNÇ İNFAZ
Şanlıurfa'da dün meydana gelen olayda, bir otomobile, başka bir araçtan tabanca ve tüfek ile ateş açıldı. Vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler, Mehmet Ali Elvan, Ahmet Kubat ile Hüseyin Kubat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çevrede incelemele yapan emniyet güçleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
7.2 MİLYON DEVRETTİ
Süper Loto'da yine 6 bilen çıkmadı, 7 milyon 285 bin lira haftaya devretti. 5 bilenler 8 bin 483'er lira, 4 bilenler 171'er lira, 3 bilenler ise 14'er lira alacak. (3 - 18 - 46 - 14 - 34 - 47)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.