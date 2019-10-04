İstanbul'da kanserden ölen Muharrem Aktaş'ın (65), cenazesi memleketi Zonguldak'a getirildi. İki çocuk babası Engin Yurtseven (35) komşusu Aktaş'ın mezarını kazarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Cemaat, iki komşunun cenazesini yan yana defnetti.
- Yaşam
- 04.10.2019
- Gazete
Mezara kadar beraber
Ölen komşusunun mezarını kazarken kalp krizi geçirdi. İkisinin de cenazesi birlikte kaldırılıp yan yana defnedildi. İşte Takvim Gazetesi’nin 4 Ekim 2019 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…
İstanbul'da kanserden ölen Muharrem Aktaş'ın (65), cenazesi memleketi Zonguldak'a getirildi. İki çocuk babası Engin Yurtseven (35) komşusu Aktaş'ın mezarını kazarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Cemaat, iki komşunun cenazesini yan yana defnetti.
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