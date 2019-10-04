Şiddetli sarsıntıda paniğe kapılan herkes kaçtı. 8 yaşındaki Alya ile Berat ise bir kahramanlığa imza attı.
İki minik, ölümü göze aldı. Yürüme güçlüğü çeken sınıf arkadaşları Ecrin'i yalnız bırakmadı. Herkes alkışladı.
HAYAT BİLGİSİ
İSTANBUL'DA 26 Eylül'de yaşayan 5.8'lik depremin ardından panik geçmedi. Dün de Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Fethiye, Dalaman ve Göcek'ten de hissedildi. Uzmanlar depreme karşı uyarırken, İstanbul depremi sırasında kameralara yansıyan bir görüntü, hepimizi etkiledi. Sultangazi'deki Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, depremin ardından tahliye edildi. Tahliye sırasında 3. sınıf öğrencileri Berat Yalçın (8) ve Alya Revna Çelik (8), engelli arkadaşları Ecrin Başkaya'nın (8) kollarına girerek dışarı çıkmasına yardım etti. Bu anlara ait görüntüler, "Bravo çocuklar" dedirtti.
Alya Revna ve Berat, "Ecrin'in sınıfta kaldığını görünce yardım ettik. Orda kalsa üzülürdük" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.