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Berat ve 'dan 5.8’lik ders

Berat ve , 5.8’lik sırasında insanlık dersi verdi. Okulda herkes canını kurtarmanın derdine düşerken, onlar engelli arkadaşları Ecrin’e yardım etti. Duygulandıran anlar, saniye saniye görüntülendi.



Şiddetli sarsıntıda paniğe kapılan herkes kaçtı. 8 yaşındaki Alya ile Berat ise bir kahramanlığa imza attı.
İki minik, ölümü göze aldı. Yürüme güçlüğü çeken sınıf arkadaşları Ecrin'i yalnız bırakmadı. Herkes alkışladı.




HAYAT BİLGİSİ
İSTANBUL'DA 26 Eylül'de yaşayan 5.8'lik in ardından panik geçmedi. Dün de 'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, Fethiye, Dalaman ve Göcek'ten de hissedildi. Uzmanlar depreme karşı uyarırken, depremi sırasında kameralara yansıyan bir görüntü, hepimizi etkiledi. Sultangazi'deki Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, depremin ardından tahliye edildi. Tahliye sırasında 3. sınıf öğrencileri Berat Yalçın (8) ve Alya Revna Çelik (8), engelli arkadaşları Ecrin Başkaya'nın (8) kollarına girerek dışarı çıkmasına yardım etti. Bu anlara ait görüntüler, "Bravo çocuklar" dedirtti.



ve Berat, "Ecrin'in sınıfta kaldığını görünce yardım ettik. Orda kalsa üzülürdük" dedi.

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