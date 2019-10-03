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  • 03.10.2019 13:25
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 13:25

? Mavi su yan etkileri nelerdir, saç çıkartıyor mu?

Özellikle erkeklerin en büyük sorunu saç dökülmesi olarak ortaya çıkıyor. Saç ekimi için Türkiye'de milyonlarca lira harcanıyor. Bu bağlamda Saçı dökülenlerin son yıllarda büyük ilgi gösterdiği saç ekim uygulaması büyük bir pazarı da ortaya çıkardı. Yıllık 1 milyar doları aşan büyüklüğe ulaşan pazarda, ekim maliyetleri de ortalamada 5 ile 25 bin TL arasında değişiyor. Resmi kurumlardan onaylı olanların dışında çok sayıda, onaysız, içeriğinin ne olduğu bilinmeyen ürünlerin de piyasaya sürüldüğü görülürken bu ürünler arasında musluk suyunu mavi su diye vatandaşa yutturmaya çalışanların dahi olduğu iddia ediliyor. Peki ? Mavi yan etkileri nelerdir, saç çıkartıyor mu?

Mavi su nedir? Mavi su saç çıkartıyor mu?

Saç çıkardığı iddiasıyla farklı markalar altında piyasaya sürülen 'mavi su'ya ilişkin geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarıya rağmen, ambalajı ve prospektüsü olmayan yüzlerce ürün el altından yaygın bir şekilde satılmaya devam ediyor. Fiyatları 450 TL'ye kadar çıkan çoğu ürünün içeriği ise bilinmiyor. Bilinenlerde yer alan bir madde için ise kalp krizi riski uyarısı yapılıyor. Bu alandaki talebi gören kimi uyanık girişimcilerin ise musluk suyunu mavi su diye yutturmaya çalıştığı dahi iddia ediliyor.

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