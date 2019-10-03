Saç çıkardığı iddiasıyla farklı markalar altında piyasaya sürülen 'mavi su'ya ilişkin geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarıya rağmen, ambalajı ve prospektüsü olmayan yüzlerce ürün el altından yaygın bir şekilde satılmaya devam ediyor. Fiyatları 450 TL'ye kadar çıkan çoğu ürünün içeriği ise bilinmiyor. Bilinenlerde yer alan bir madde için ise kalp krizi riski uyarısı yapılıyor. Bu alandaki talebi gören kimi uyanık girişimcilerin ise musluk suyunu mavi su diye yutturmaya çalıştığı dahi iddia ediliyor.