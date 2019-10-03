Cuma mesajları burada! Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelmiş farz namazlardan olan cuma namazı, cemaat halinde öğle vaktinde kılınır. Cuma namazı öncesi müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik etmek için birbirlerine cuma mesajı gönderiyorlar. Sayfamızda, en yeni cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte hadisli, ayetli, dualı, resimli ve en yeni 2019 cuma mesajları...

AYETLERLE CUMA MESAJLARI

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (CUM'A SURESİ /9)

Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (CUM'A SURESİ / 11)

Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah'ın fazlını isteyip-arayın ve Allah'ı çokca zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (CUM'A SURESİ / 10)