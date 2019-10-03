Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya bir kez daha zam yapılacağı iddiası tiryakileri tedirgin etti. İnternet üzerinde dolaşan bir listeye göre 3 Eylül 2019 günü sigara fiyatlarına yüksek miktarda zam geleceği iddia edilmişti. Sigara zammı haberleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigaralara yapılan 3'er TL'lik zammın ardından sosyal medyada 5 TL'lik zam daha yapılacağı iddia edilmişti. Ancak British American Tobacco bu iddiaları yalanladı. Sigara tiryakileri, yeniden zam olup olmayacağını araştırıyor. Peki, sigaraya yeni zam gelecek mi? 3 Ekim sigara fiyatları ne kadar?

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