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  • 03.10.2019 13:37
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 13:37

ne kadar? Sigaraya yeni mı geldi? İşte güncel sigara ...

Sigara tiryakileri tedirginlik içinde sigaraya yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan'da geçtiğimiz günlerde sigara yasağının genişleyeceğini söylemişti. Şuan arabada sigara içenlere ceza kesilmeye başlandı. da ise sigaraya büyük bir zam yapılacağı haberleri dolaşıyor. Sigara satış yerlerine gönderilen yeni listede, 13 TL olan sigarasına 1 TL zam yapıldığı öğrenildi. Peki sigara fiyatları 3 Ekim itibariyle ne kadar oldu? En ucuz sigara ne kadar? Sigaraya yeni zam geliyor mu? Güncel sigara tekel fiyatlarını hemen aşağıda bulabilirsiniz.

Ekim ayı sigara fiyat listesi: Sigaraya zam geldi mi?

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya bir kez daha zam yapılacağı iddiası tiryakileri tedirgin etti. İnternet üzerinde dolaşan bir listeye göre 3 Eylül 2019 günü sigara fiyatlarına yüksek miktarda zam geleceği iddia edilmişti. Sigara zammı haberleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sigaralara yapılan 3'er TL'lik zammın ardından sosyal medyada 5 TL'lik zam daha yapılacağı iddia edilmişti. Ancak British American Tobacco bu iddiaları yalanladı. Sigara tiryakileri, yeniden zam olup olmayacağını araştırıyor. Peki, sigaraya yeni zam gelecek mi? 3 Ekim sigara fiyatları ne kadar?

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