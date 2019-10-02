Katil kaynanaya 25 yıl hapis

Yozgat'ın Sorgun İlçesi'ne bağlı Kepirce köyünde 2016 yılında Münevver A. (75) gelini Yasemin A. (28) ile tartıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine kaynana Münevver A. evdeki av tüfeği ile mutfakta bulunan gelini Yasemin A.'yı sırtından kurşunladı.
Yere yığılan kadın kurtarılamadı. Kaynana Münevver A. ise dün karar duruşmasına çıktı. 25 yıl hapis cezası aldı. "Ben gelinimi çok severdim. Alzheimer hastasıyım ne yaptığımı bilmiyorum, pişmanım" ifadelerini kullandı...
'AYSUN ABLA' RAHAT DURMADI
Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yapan ve 'Aysun abla' diye tanınan Hicret Y. (38), polis baskını ile bir kez daha yakalandı. Geçtiğimiz günlerde tahliye olan kadının evindeki kapı pervazından uyuşturucu madde çıktı.
JİNEKOLOĞA 23 YIL HAPİS
Tedavi için gelen iki kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan jinekolog Prof. Dr. F.S'ye ceza yağdı. S.'ye toplam 23 yıl hapse çarptırıldı.
DEFİNE FACİASI
Kayseri'de dün Yunus Ergin (22) ve Süha Enes Mert (22) mağarada define aradı. Ancak yerin çökmesi sonucu Ergin, göçük altında kaldı. Talihsiz genç kurtarılamadı.
TÜTÜN SARMA KAVGASI: 1 ÖLÜ
Konya'da dün Murat Yağcı (36), Sertaç Efe'ye (38), 'Böyle tütün sarılmaz' dedi. İkili birbirine girdi. Efe, silahla Yağcı'ya ateş etti. Genç adam yaşamını yitirdi...
RESMEN CİNAYET
Antalya'da diş hekimi Gamze Urhan kaza geçirdi. Yanlış tedavi yüzünden kolu kesildi. Komaya girdi. Yaşamını yitirdi. Eşi isyan etti: Hesabını verecekler!
'DEDE'KTİF
Uşak'ta Mehmet Yobaz, 13 yıl önce kayboldu. O tarihte 5 yaşında olan Seyhan Akduman, "Dedemi dini nikahlı eşi Ayhan A. ile sevgilisi Ekrem P. öldürüp kuyuya attı" diye konuştu. Zanlılar gözaltına alınırken polis cesedi aramaya koyuldu.
Mehmet Yobaz
TERLİK!
Eskişehir'de anne F.T, küçük oğluna terlik attı. Dişini kırdı. Mahkeme terliği silah saydı.
Genç kadın 7 bin 500 TL para cezası aldı. Savunması ise akıl almazdı: Dişleri zaten çıkacak!
İYİLİK HARE KEDİ
Samsun'da Tarçın isimli köpek, terk edilen kediyi sahiplendi. Onu emzirdi. İnsanlara ders verdi.
Yere yığılan kadın kurtarılamadı. Kaynana Münevver A. ise dün karar duruşmasına çıktı. 25 yıl hapis cezası aldı. "Ben gelinimi çok severdim. Alzheimer hastasıyım ne yaptığımı bilmiyorum, pişmanım" ifadelerini kullandı...
'AYSUN ABLA' RAHAT DURMADI
Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yapan ve 'Aysun abla' diye tanınan Hicret Y. (38), polis baskını ile bir kez daha yakalandı. Geçtiğimiz günlerde tahliye olan kadının evindeki kapı pervazından uyuşturucu madde çıktı.
JİNEKOLOĞA 23 YIL HAPİS
Tedavi için gelen iki kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan jinekolog Prof. Dr. F.S'ye ceza yağdı. S.'ye toplam 23 yıl hapse çarptırıldı.
DEFİNE FACİASI
Kayseri'de dün Yunus Ergin (22) ve Süha Enes Mert (22) mağarada define aradı. Ancak yerin çökmesi sonucu Ergin, göçük altında kaldı. Talihsiz genç kurtarılamadı.
TÜTÜN SARMA KAVGASI: 1 ÖLÜ
Konya'da dün Murat Yağcı (36), Sertaç Efe'ye (38), 'Böyle tütün sarılmaz' dedi. İkili birbirine girdi. Efe, silahla Yağcı'ya ateş etti. Genç adam yaşamını yitirdi...
RESMEN CİNAYET
Antalya'da diş hekimi Gamze Urhan kaza geçirdi. Yanlış tedavi yüzünden kolu kesildi. Komaya girdi. Yaşamını yitirdi. Eşi isyan etti: Hesabını verecekler!
'DEDE'KTİF
Uşak'ta Mehmet Yobaz, 13 yıl önce kayboldu. O tarihte 5 yaşında olan Seyhan Akduman, "Dedemi dini nikahlı eşi Ayhan A. ile sevgilisi Ekrem P. öldürüp kuyuya attı" diye konuştu. Zanlılar gözaltına alınırken polis cesedi aramaya koyuldu.
Mehmet Yobaz
TERLİK!
Eskişehir'de anne F.T, küçük oğluna terlik attı. Dişini kırdı. Mahkeme terliği silah saydı.
Genç kadın 7 bin 500 TL para cezası aldı. Savunması ise akıl almazdı: Dişleri zaten çıkacak!
İYİLİK HARE KEDİ
Samsun'da Tarçın isimli köpek, terk edilen kediyi sahiplendi. Onu emzirdi. İnsanlara ders verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.