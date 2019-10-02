Cüce gecezegen

Gökbilimciler, kırmızı cüce bir gezegen keşfetti. Dünyaya uzaklığı 284 trilyon kilometre olan bu gezegenin çevresinde Jüpiter gibi bir gezegenin döndüğü belirlendi.
BUZ KESTİK!
Antartika'daki Amery buzul sahanlığında son 50 yılın en büyük buzul kopuşu yaşandı. 315 milyar ton ağırlığında 1636 kilometrekarelik D28 adlı buzulun kopuşu, tehlikeyi işaret etti.
BUZ KESTİK!
Antartika'daki Amery buzul sahanlığında son 50 yılın en büyük buzul kopuşu yaşandı. 315 milyar ton ağırlığında 1636 kilometrekarelik D28 adlı buzulun kopuşu, tehlikeyi işaret etti.
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