Yürekleri yakan olay dün öğle saatlerinde İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. İddiaya göre down sendromlu olan 20 yaşındaki Samet Ç, aile bireyleriyle kahvaltı yaptıktan sonra balkona çıktı. Bir süre sonra 4'üncü kattan aşağıya atladı. Beton zemine çakılan genç, ağır yaralandı. Gelen ses üzerine balkona koşan anne ve baba, oğullarını yerde kanlar içerisinde görünce büyük bir şok yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yollandı. Ekipler, yerde kanlar içinde yatan Samet Ç'nin hayatını kaybettiğini saptadı. Oğlunun öldüğünü öğrenen anne ve baba sinir krizleri geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Muammer Ç, bir süre kaldırıma oturup oğlunun cesedine bakarak gözyaşı döktü. Samet Ç'nin cesedi olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarının ardından cenaze aracına konularak, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Acılı baba kaldırıma oturup, oğluna uzun uzun baktı. O anlara şahit olanların yüreği dağlandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yollandı. Ekipler, yerde kanlar içinde yatan Samet Ç'nin hayatını kaybettiğini saptadı. Oğlunun öldüğünü öğrenen anne ve baba sinir krizleri geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Muammer Ç, bir süre kaldırıma oturup oğlunun cesedine bakarak gözyaşı döktü. Samet Ç'nin cesedi olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarının ardından cenaze aracına konularak, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Acılı baba kaldırıma oturup, oğluna uzun uzun baktı. O anlara şahit olanların yüreği dağlandı.
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