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Ayağı kopan yaralı martıya protez

'da bir hayvansever, misina takılması sonucu sol ayağı kopan bir martıyı buldu. Hemen bir araştırma yaptı. Çaresinin 'de olduğunu öğrenince yola koyuldu. Daha çok sakat hayvanlara protez yaparak ünlenen , hemen tedaviye başladı. Martının sol ayağına protez yaptı. Kuşun bir süre sonra yürümeye başlayacağı açıklandı.

Martıya protez!
İstanbul'da bir hayvansever, misina takılması sonucu sol ayağı kopan bir martıyı buldu. Hemen bir araştırma yaptı. Çaresinin 'de olduğunu öğrenince yola koyuldu. Daha çok sakat hayvanlara protez yaparak ünlenen , hemen tedaviye başladı.

Martının sol ayağına protez yaptı. Kuşun bir süre sonra yürümeye başlayacağı açıklandı.



Sakat hayvanlara protez yapan Niyazi Çapa, bir kez daha gönülleri fethetti.


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