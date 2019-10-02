Ayağı kopan yaralı martıya protez

İstanbul'da bir hayvansever, misina takılması sonucu sol ayağı kopan bir martıyı buldu. Hemen bir araştırma yaptı. Çaresinin Eskişehir'de olduğunu öğrenince yola koyuldu. Daha çok sakat hayvanlara protez yaparak ünlenen Niyazi Çapa, hemen tedaviye başladı.
Martının sol ayağına protez yaptı. Kuşun bir süre sonra yürümeye başlayacağı açıklandı.
Sakat hayvanlara protez yapan Niyazi Çapa, bir kez daha gönülleri fethetti.
Martının sol ayağına protez yaptı. Kuşun bir süre sonra yürümeye başlayacağı açıklandı.
Sakat hayvanlara protez yapan Niyazi Çapa, bir kez daha gönülleri fethetti.
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