Sevgilisini tabancayla vurarak katletti, şaka yaptım dedi!

Tuğçe henüz 22 yaşındaydı. Erkek arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitirdi. Olay önceki gün İzmir'de meydana geldi. Tuğçe Baran'ın (22), evinden silah sesi geldi. Bir kişinin de kaçtığı görüldü. Genç kadın dairede başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Baran, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Kaçan kişinin, genç kızın arkadaşı Emre K. olduğu belirlendi ve saklandığı evde yakalandı.







Genç adam ifadesinde, "Tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum. Tuğçe'yle aramızda hiçbir sorun yoktu" dediği öğrenildi.







TATİLCİ KATİL

Antalya'da uzaklaştırma kararı bulunan Ercan Karakaş (41) önceki gün Fas uyruklu eşi Siham Karakaş'ın evine balkondan girdi. Kadın, fenalık geçirdi. Kardeşi Rajae Ait Lhaj (24) ise kaçmaya başladı. Öfkeli adam, sokak ortasında baldızının boğazını kesti. Genç kadın kurtarılamadı. Karakaş dün sahilde güneşlenirken yakalandı.







İfadesinde baldızının, eşini Fas'a götürmeye çalıştığını, çocuğunu bir daha görememe korkusuyla öldürdüğünü söyledi.







KALBİ DAYANMADI

Kayseri'de Alper Doğan (15) dün, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynarken, rakibiyle girdiği ikili mücadele sırasında yere düştü. Hastaneye kaldırılan Doğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. Kalbinin durduğu belirtilen çocuğun kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.







KORKUNÇ SON

Çanakkale'de avlanan balıkçılar dün suda bir erkek cesedi gördü. Sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Sudan çıkarılan cesedin, üniversite öğrencisi Yusuf Ş.'ye ait olduğu tespit edildi. Genç adamın sırtında ise içi taşla dolu bir çanta bulundu. Polis, cep telefonunu incelemeye aldı. Olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu soruşturuluyor.







CAN BOĞAZDA

İstanbul Zeytinburnu'nda taksi şoförü Musa Anık dün Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen yolcunun saldırısına uğradı. Şüpheli, Anık'ı boğazından bıçakladı. Saldırganı vatandaşlar yakaladı. Kanlar içinde kalan taksi şoförü ise hastaneye kaldırıldı.







MUCİZE KURTUL

Samsun'da atıl haldeki binanın 4'üncü katında yerinden çıkan pencere, annesinin kucağında bulunan Irak uyruklu 8 aylık Muhammet L.'nin üzerine düştü. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.



MAGANDA DEHŞETİ

Kocaeli'de balkonda oturan 82 yaşındaki Hanım Aykaç dün maganda kurşunuyla vuruldu. Çocukları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın tedavi altına alındı. Polis ateş açan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (Abbas ÇAKAR)



GENÇ KIZDAN KARA HABER

Adana'da Hayriye Kara (22) önceki gece Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları polisi aradı. Dalgıçlar, kıyıdan birkaç metre açıkta Kara'nın cansız bedenini buldu. Sudan çıkartılan genç kızın cesedi, morga kaldırıldı.



2 TALİHLİYE 260'AR BİN

On Numara'da 10 bilen 2 kişi, 260'ar bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 92'şer lira, 8 bilenler 183'er lira, 7 bilenler 26'şar lira, 6 bilenler 4'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 3'er lira alacak.



1, 5, 12, 13, 22, 30, 31 ,33, 34, 35, 40, 45, 55, 58, 63, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 79







KATİLLERİNE MÜEBBET!

İstiklal Caddesi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar, 7 Eylül'de Emra Yaşar ve Erhan Kurdal tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Soruşturma tamamlandı.







Şüpheliler hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.







Haklarında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.







BİLEZİKLİ VURGUN

Manisa'da bir kadının altın diye verdiği bileziği 6 bin 100 liraya bozan kuyumcu Metin Güren, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. Güren şunları söyledi: "Maneviyat yanıma denk geldi. Tecrübeli olmama rağmen, dolandırıldım."







TABUTTA BONZAİ!

Adapazarı'nda jandarma ekipleri dün köy camisinin boş olan lojmanında uyuşturucu saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tabutun içine konulan 10 kilo bonzai ele geçirildi. Ekipler, Ö.G. ile S.G. isimli kadını gözaltına alırken, evlerinde yapılan aramada 1 hassas terazi ele geçirildi.







LÜKS YATTA FUHUŞ!

Muğla'da emniyet güçleri, fuhuş amacıyla tekne turlarının düzenlendiğini öğrendi. Hilal K., 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı. Polis ekipleri, geçen cumartesi operasyon yaptı. Hilal K.'nin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.







Öte yandan çete lideri Hilal K.'nin twitter'da, 'Sahibe Helen'in Köleleri' ismiyle açtığı sayfada yer alan videolar şaşkınlık yarattı.







LUNAPARK'TA CİNAYET!

Manisa'nın Salihli İlçesi'nde yaşayan Eren Erbahçeciler (34), kızı ile birlikte lunaparka eğlenmeye geldi. İddiaya göre, Erbahçeciler ile lunapark çalışanı K.S. arasında oyun jetonu başında başlayan tartışma şiddetlendi. K.S. tabanca ile Eren Erbahçeciler'e ateş etti. Kızının gözleri önünde vurulan Erbahçeciler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Erbahçeciler'in, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ahmetli Şubesi çalışanı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, cinayet zanlısı K.S.'nin yakalanması için harekete geçti.







ÇOK ACI REKLAM

Konya'da 5 yaşındaki Muhammed Emir Karabakan (5), geçen yıl reklam panosunun altında kalarak yaşamını yitirdi. İş yeri sahibi Taha Süleyman B.'ye (28) verilen 15 bin 200 lira para cezasının, 24 taksite bölünsemine karar verildi. Gerekçeli kararda, "Tüm sanıkların taksirle neden olmak suçundan cezalandırılmasına karar verilmiş, verilen hapis cezaları paraya çevrilmiştir" denildi.







14 YAVRU DOĞURDU

Tunceli'nin Pertek İlçesi'nde Vedat Demir'in beslediği 'Çalo' isimli Kangal cinsi köpek, 8'i erkek 6'sı dişi 14 yavru dünyaya getirdi. Kangal cinsi dişi köpeklerin ortalama 7-8 yavru doğurduğunu söyleyen Demir, Çalo'nun dünyaya getirdiği 14 yavrunun sağlıklı olduğunu söyledi. Demir, "Çevre köylerden bu yavrulara yoğun bir talep var" dedi.