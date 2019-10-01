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li paraşüt kazasında hayatını kaybetti

’de yamaç paraşütü tutkunu , yere çakıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınların yıkıldı. Candemir'in cenazesi, 'na kaldırıldı.

Ölümcül tutku!
İş adamı, paraşütün arızalanmasıyla yere düşerek öldü. Olay 'de meydana geldi. aletleri üreten fabrikaların sahibi olan ve yaklaşık 20 yıldır yamaç paraşütü sporu yapan Gürbüz Candemir (63), dün sabah Bozdağ Yaylası'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Kalkıştan bir süre sonra paraşütü kapandı, yere çakıldı. Çevredekiler sağlık ekiplerini aradı. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı adama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınların yıkıldı. Candemir'in cenazesi, 'na kaldırıldı. Ödemiş Sanayi Sitesi'nde, kendisine ait fabrikalarda tarım aletleri üretimi yapan Candemir, çiftçilerin işlerini kolaylaştıracak yeni aletler geliştirmesiyle tanınıyordu.



Metrelerce yükseklikten yere çakılan yaşlı adam kurtarılamadı.

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