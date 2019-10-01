Gümüşhane'deki dik ve engebeli arazi yapısı, ilginç manzaralar ortaya çıkarttı. Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler için Bağlarbaşı Mahallesi'nde 5 yıl önce yamaca yapılan 800 kapasiteli Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Erkek Öğrenci Yurdu, görenleri şaşırttı. Çünkü, araçla 5 kilometre yol mesafesi ile ulaşılan yurt binasının, 550 basamaklı merdivenli yaya yolu vardı. Öğrenciler servis saatini kaçırdıkları takdirde 550 basamak inip, çıkmak zorunda kaldı. Öğrenciler, 20 dakikada merdivenlerden yurda çıktıklarını, 10 dakikada da indiklerini açıkladı. Öğrenciler dik rampaya kurulu merdivenlerden çıkarken 3 kez mola verdiklerini anlattı. Merdivenin üstü ise yağmurlu havalarda inip çıkan öğrencilerin ıslanmaması için kapatıldı.
Merdivenin üst tarafı gençler yağmurda ıslanmasın diye kapatıldı.
DAĞ TIRMANIYORUZ
Öğrenciler, yurt ile okul arasında yaya ulaşımını sağlamak için yapılan merdivenin çok yorucu olduğunu söyledi. Gençler, "Otobüs saatleri her zaman uygun olmuyor. Merdivenler ise çok yorucu, dağı tırmanıyoruz. Merdivenleri çıkarken 3 kere mola veriyoruz" dedi.
Merdivenin üst tarafı gençler yağmurda ıslanmasın diye kapatıldı.
DAĞ TIRMANIYORUZ
Öğrenciler, yurt ile okul arasında yaya ulaşımını sağlamak için yapılan merdivenin çok yorucu olduğunu söyledi. Gençler, "Otobüs saatleri her zaman uygun olmuyor. Merdivenler ise çok yorucu, dağı tırmanıyoruz. Merdivenleri çıkarken 3 kere mola veriyoruz" dedi.
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