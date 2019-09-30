Genç adam, aracının altında ölü bulundu. Olay Gaziantep'te yaşandı. 20 yaşındaki Mehmet Demirbaş, bir arkadaşının nikah törenine katıldı ve otomobilini gelin aracı yaptı. Kendisine bir daha da ulaşılamadı. Demirbaş, dün sabah aracın altında ölü olarak bulundu. Genci gören mesire alanındakilerin ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ve güvenlik ekipleri, cesedi aracın altından çıkardı. Olayla ilgili Mehmet soruşturma başlatıldı.
Mehmet Demirbaş'ın ölümü sevenlerini üzdü.
KOCAMAN VAHŞET
Antalya'da uzaklaştırma kararı bulunan koca, eve balkondan girdi. Taciz ettiği baldızının boğazını kesti
Öfkeli enişte dehşet saçtı. Olay dün Antalya'da yaşandı. Bir kız çocuğu annesi Siham K. eşi Ercan K.'nin (41) kendisine şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ve sürekli hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Kocaya uzaklaştırma cezası verildi. Kadın, Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait'i (24) yanına çağırdı. Ercan K. eşinin evine balkondan girdi. Siham K. fenalık geçirdi.
Baldız Rajae Ait, evden çıkarak kaçmayı başardı. İkili arasında kovalamaca yaşandı. Enişte, yakaladığı baldızının boğazını kesti. Daha sonra da kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamadı.
Ölüm haberini alan ablası gözyaşlarını tutamadı. Kısa sürede yakalanan katil zanlısının, baldızı Rajae Ait'e cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.
ÖKÜZÜM
Genç adam, otomobiline sevgilisiyle barışmak için 'Beni affet ben öküzüm' yazılı kağıt yapıştırdı. Elektrik direğine çarptı.
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yönteme başvuran genç adam kaza yaptı. Olay dün Bilecik'te yaşandı. Hakan Ü. (22), sevgilisiyle barışmak için otomobilinin arkasına 'Beni affet ben öküzüm' ve 'Seni çok seviyorum' yazılı kağıt yapıştırdı. Kız arkadaşı Sibel'in (19) kaldığı yurda gitti. Sevgilisinden özür diledi. Dönüş yolunda elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
TUĞÇE'NİN SIR SONU
İzmir Buca'da Tuğçe B, adlı kadın yalnız yaşadığı evinde başından silahla vurulmuş bulundu. Hastaneye kaldırılan B, kurtarılamadı. Polis, B.'nin oturduğu apartmandan koşarak birinin çıktığının belirlenmesi üzerine harekete geçti. Bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
OKUL YANINDA CESET BULUNDU
İstanbul Güngören'de, bir okulun yanında bulunan boş arazide 35 yaşlarında erkek cesedi tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yanında silah bulan polis ekipleri olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
A'VUKUAT'!
Ukrayna'da yatırımları olan işadamı Cüneyt Zencirci, avukat Ali Aliyev tarafından dolandırıldığını iddia etti. Bazı uyarılarda bulundu
İŞADAMI Cüneyt Zencirci, Ukrayna'da çeşitli sektörlerde yatırım yaptı. Avukat Ali Aliyev ile anlaştı. Dolandırıldığını anlattı: "Avukat Ali Aliyev ile anlaştım. Yeğenini müdür yaptım. Afgan Ibragimov, bilgisayarımı ve evraklarımı alarak kaçtı. Karşılığında 1 milyon dolar istedi. Konuyu yargıya taşıdım. Diğer iş insanlarını uyarıyorum." (Mevlüt YÜKSEL)
TACİZ UZMANI!
Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinden birinde maç analiz uzmanı olarak görev yapan Ahmet K., sosyal medya üzerinden tanıştığı genç kadını eve kilitleyerek, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Kadının attığı, 'Beni hapsettin ve saldırdın' mesajına verdiği, 'Geçmedik mi bunları' cevabı ise cinsel saldırının delil oldu. Şüphelinin 19 yıla kadar hapsi isteniyor. (Dilek YAMAN)
Mehmet Demirbaş'ın ölümü sevenlerini üzdü.
KOCAMAN VAHŞET
Antalya'da uzaklaştırma kararı bulunan koca, eve balkondan girdi. Taciz ettiği baldızının boğazını kesti
Öfkeli enişte dehşet saçtı. Olay dün Antalya'da yaşandı. Bir kız çocuğu annesi Siham K. eşi Ercan K.'nin (41) kendisine şiddet uyguladığını, ölümle tehdit ve sürekli hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Kocaya uzaklaştırma cezası verildi. Kadın, Fas'ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait'i (24) yanına çağırdı. Ercan K. eşinin evine balkondan girdi. Siham K. fenalık geçirdi.
Baldız Rajae Ait, evden çıkarak kaçmayı başardı. İkili arasında kovalamaca yaşandı. Enişte, yakaladığı baldızının boğazını kesti. Daha sonra da kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamadı.
Ölüm haberini alan ablası gözyaşlarını tutamadı. Kısa sürede yakalanan katil zanlısının, baldızı Rajae Ait'e cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.
ÖKÜZÜM
Genç adam, otomobiline sevgilisiyle barışmak için 'Beni affet ben öküzüm' yazılı kağıt yapıştırdı. Elektrik direğine çarptı.
Sevgilisinden özür dilemek için ilginç bir yönteme başvuran genç adam kaza yaptı. Olay dün Bilecik'te yaşandı. Hakan Ü. (22), sevgilisiyle barışmak için otomobilinin arkasına 'Beni affet ben öküzüm' ve 'Seni çok seviyorum' yazılı kağıt yapıştırdı. Kız arkadaşı Sibel'in (19) kaldığı yurda gitti. Sevgilisinden özür diledi. Dönüş yolunda elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
TUĞÇE'NİN SIR SONU
İzmir Buca'da Tuğçe B, adlı kadın yalnız yaşadığı evinde başından silahla vurulmuş bulundu. Hastaneye kaldırılan B, kurtarılamadı. Polis, B.'nin oturduğu apartmandan koşarak birinin çıktığının belirlenmesi üzerine harekete geçti. Bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
OKUL YANINDA CESET BULUNDU
İstanbul Güngören'de, bir okulun yanında bulunan boş arazide 35 yaşlarında erkek cesedi tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yanında silah bulan polis ekipleri olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
A'VUKUAT'!
Ukrayna'da yatırımları olan işadamı Cüneyt Zencirci, avukat Ali Aliyev tarafından dolandırıldığını iddia etti. Bazı uyarılarda bulundu
İŞADAMI Cüneyt Zencirci, Ukrayna'da çeşitli sektörlerde yatırım yaptı. Avukat Ali Aliyev ile anlaştı. Dolandırıldığını anlattı: "Avukat Ali Aliyev ile anlaştım. Yeğenini müdür yaptım. Afgan Ibragimov, bilgisayarımı ve evraklarımı alarak kaçtı. Karşılığında 1 milyon dolar istedi. Konuyu yargıya taşıdım. Diğer iş insanlarını uyarıyorum." (Mevlüt YÜKSEL)
TACİZ UZMANI!
Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinden birinde maç analiz uzmanı olarak görev yapan Ahmet K., sosyal medya üzerinden tanıştığı genç kadını eve kilitleyerek, cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Kadının attığı, 'Beni hapsettin ve saldırdın' mesajına verdiği, 'Geçmedik mi bunları' cevabı ise cinsel saldırının delil oldu. Şüphelinin 19 yıla kadar hapsi isteniyor. (Dilek YAMAN)
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