Zonguldaklı 23 yaşındaki Mutlu Kıyar, Facebook'ta tanıştığı İzmirli Yağmur Güzel'e aşık oldu. İkili telefonda saatlerce konuşmaya başladı. Gencin elindeki tek şey sosyal medyadaki profil fotoğrafıydı ve Yağmur'u görmek istiyordu. 11 Ağustos günü babasına, "İzmir'e gidiyorum. Evleneceğim kızla buluşacağım" diyerek evden çıktı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aramalar sonuç vermedi. Dün mülteci avına çıkan polis ekipleri ise korkunç bir manzarayla karşılaştı. Ağaçta asılı ceset Kıyar'a aitti. Acı haberi alan gencin yakınları yıkıldı. Polis, ailenin verdiği bilgi üzerine, Yağmur Güzel'in izine ulaşmak için çalışma başlattı. Kızı buldu ancak sahte hesapla Mutlu ile konuştuğunu belirledi. Gerçek ismi ise Tuğçe Demirdaş'tı. Baba Mustafa Kıyar, "Facebook'taki isim de fotoğrafta yalanmış. O kız oğlumu intihara sürükledi. Onun peşini bırakmayacağım. " dedi.
TV programına bağlanan Tuğçe Taşdemir, Mutlu ile asla yan yana gelmediklerini iddia etti.
SEVENLERİ YASA BOĞULDU
Yaklaşık iki aydır aranan 23 yaşındaki Mutlu Kıyar'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.
TV programına bağlanan Tuğçe Taşdemir, Mutlu ile asla yan yana gelmediklerini iddia etti.
SEVENLERİ YASA BOĞULDU
Yaklaşık iki aydır aranan 23 yaşındaki Mutlu Kıyar'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.
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