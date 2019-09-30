Dünyanın en şanssız adamı

53 yıl önce Antalya'da dünyaya gözlerini açtı. Nüfusa yanlışlıkla 'Kız' olarak yazıldı. Tam 5 ayrı isimle yaşadı. İki kez de askerlik yaptı.
Başkası yerine hapis yattı. Kaza geçirdi, gözünü kaybetti, yine kimliğini ispatlayamadı. Kör talihine başkaldırdı: Dünyanın en şansız adamıyım!
Başkası yerine hapis yattı. Kaza geçirdi, gözünü kaybetti, yine kimliğini ispatlayamadı. Kör talihine başkaldırdı: Dünyanın en şansız adamıyım!
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