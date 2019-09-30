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Arkadaşların maç kavgası le bitti. 'da meydana geldi. Galatasaray- Fenerbahçe derbisini izleyen ile Ruhi Polat arasında tartışma çıktı. Tarafları, çevredekiler ayırdı. Taş dün Polat'ın evinin önüne gitti ve mesaj atıp aşağıya çağırdı. Taş silahla iki el ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Polat bıçakla saldırdı. Taş, yaşamını yitirdi.



Arkadaşların maç kavgası le bitti. Olay İstanbul Zeytinburnu'da meydana geldi. Galatasaray- Fenerbahçe derbisini izleyen Levent Taş ile Ruhi Polat arasında tartışma çıktı. Tarafları, çevredekiler ayırdı. Taş dün Polat'ın evinin önüne gitti ve mesaj atıp aşağıya çağırdı. Taş silahla iki el ateş etti.

Kurşunların isabet etmediği Polat bıçakla saldırdı. Taş, yaşamını yitirdi. Şüpheli gözaltına alındı. Polat'ın kayınpederi Serdar Meriçli, "Arabadan indikten sonra iki üç el ateş etti. Ruhi döndü, elinde bıçak varmış, ben görmedim. İki üç tane vurdu, sonra yere düştü kaldı. Bir daha kalkamadı. Vuran damadım." dedi. Öte yandan cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.



öldü.

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