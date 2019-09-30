Bu köyde 6 ayda 5 muhtar değişti Isparta Yalvaç'a bağlı Çetince Köyü'nde 31 Mart yerel seçimlerinden sonra 6 ayda 5 muhtar değişti. İşte Takvim Gazetesi’nin 30 Eylül 2019 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

Isparta Yalvaç'a bağlı Çetince Köyü'nde 31 Mart yerel seçimlerinden sonra 6 ayda 5 muhtar değişti. Fıkraları aratmayan olaylar ise şöyle gelişti: İlk seçilen Yahya Yürekli, 2 ay sonra istifa etti. Yerine seçilen Mehmet Ali Er ise sabıkalı olduğu için mührü 2'nci sıradaki Selahattin Adıgüzel'e verdi. Adıgüzel'in köyde 6 ay olan zorunlu ikamet süresi bulunmadığı gerekçesiyle mazbata bu kez 3'üncü sırada bulunan Ayşe Adıgüzel'e teslim edildi. Ancak kadın muhtar bir kavgayı ayırırken hayatını kaybetti. Yalvaç Kaymakamlığı tarafından muhtar seçilen Mehmet Ali Almacı da görevi uzun süre yapmak istemedi. Köy, Haziran 2020'de sandığa gidecek.



MÜHİMMAT PANİK YARATTI

Samsun'un Çarşamba ilçesi sahilinde denizaltı mühimmatı bulundu. Polis ekipleri, yaklaşık 3 kilometre çapında güvenlik şeridi oluşturdu, çevredeki yazlıklarda kalanları da tahliye etti. Mühimmat imha edilmek üzere bomba imha ekiplerine teslim edildi.



SİİRT'TE PKK'YA AĞIR DARBE

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, JÖH timlerince dün öğle saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda terör örgütüne ait çok sayıda sığınak da yerle bir edildi.



EŞBAŞKANA TERÖR GÖZALTISI

Terör partisi HDP, sırtını PKK'ya dayadı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK propagandası yapan ve terör örgütü adına yasa dışı faaliyet yürütenler hakkında soruşturma başlattı. HDP il eş başkanları Hıdır Çiçek ile Özlem Toprak'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.



YENİ YASAMA YILI BAŞLIYOR

TBMM, 2.5 aylık tatilin ardından yarın yeni yasama yılına başlayacak. İlk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Ardından Başkan Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek. Daha sonra Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. TBMM'nin yeni yasama yılındaki ilk mesaisi ise yargı paketiyle ilgili olacak.



F-16'LARIMIZ İHA'YI DÜŞÜRDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ve Kilis'in batı bölgesinde Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden, milliyeti ve tipi tespit edilemeyen insansız hava aracının (İHA) iki F-16 tarafından vurulduğunu açıkladı. Savaş jetlerinin İncirlik'ten havalandığı öğrenildi.



MGK'NIN GÜNDEMİ SURİYE

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplana-cak. Toplantının en önemli gündem maddesi, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge konusu olacak. Toplantıda ayrıca, terörle mücadeledeki son durum ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de ele alınacak.





HASAN AY