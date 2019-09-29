Kalpten teşekkür

Başkan Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleri birbiri ardına hizmete açıldı. Şifa dağıtan modern tesisler, dünyayı kıskandırdı.
Ankara Şehir Hastanesi de başarılı bir nakile imza attı. 7 yıldır kalp hastalığıyla mücadele eden küçük Ecrin'i hayata bağladı.
Tülay Canbolat
Ankara Şehir Hastanesi de başarılı bir nakile imza attı. 7 yıldır kalp hastalığıyla mücadele eden küçük Ecrin'i hayata bağladı.
Tülay Canbolat
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