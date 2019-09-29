Kalpten teşekkür Ankara Şehir Hastanesi de başarılı bir nakile imza attı. Yapay kalple yaşayan ve iki kez kalbi duran minik Ecrin, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Başkan Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastaneleri birbiri ardına hizmete açıldı. Şifa dağıtan modern tesisler, dünyayı kıskandırdı.

Ankara Şehir Hastanesi de başarılı bir nakile imza attı. 7 yıldır kalp hastalığıyla mücadele eden küçük Ecrin'i hayata bağladı.



Tülay Canbolat TÜM MANŞETLER