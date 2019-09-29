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Alanya Kalesi'nde tarihi skandal! surlara zarar verdi

, evini 2 bin yıllık Alanya Kalesi’nin dibine inşa etti! Pis suyunu surları delerek tahliye etmesi pes dedirtti. Tarihi esere verilen bu zarara tepki gecikmedi.

Kalekondu
Tarihi Alanya Kalesi'nde yaşanan skandalın boyutu, tüyler ürpertti. Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan ve tarihi M.Ö. 1'inci yüzyıla dayanan kale, zamana değil insanlığa yenildi. Avusturyalı Walter Godina, sayısız medeniyete tanıklık eden surların dibine ev inşa etti! Skandalın gündeme gelmesiyle birlikte bölgede inceleme gerçekleştirildi. Tarihi esere verilen zarar karşısında yürekler cız etti. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, surların koruma altında bulunduğuna dikkat çekti.

SORUŞTURMA AÇILDI
Ayrıca evi 1990 yılında satın alan Walter Godina'nın surlara geçiş izni vermediğini söyledi. "Kamunun mülkiyetindeki surlara geçebilmek için bu yabancı kişinin mülkünden geçmek gerekiyor. Kendisi izin vermedi. Dolayısıyla inceleme yapılamadı, girilemedi, bakılamadı" dedi. Tepkilere yol açan görüntüde bir detay vardı ki, 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Yapılan incelemede Godina'nın surların altını delerek atık sularını da oradan tahliyesini sağladığı tespit edildi. Tarihi eserimize zarar veren Avusturyalı Godina hakkında yasal soruşturma açıldığı belirtildi. Tarihi kaleye zarar veren Godina'nın üst sınırdan suçlu bulunması halinde toplam 100 bin lira para cezası ödeyeceği belirtildi.



Tarihi değerleri hiçe sayan Godina, pencerelere taş görünümünde kepenkler yaptırmış.

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