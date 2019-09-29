Alanya Kalesi'nde yaşanan skandalın boyutu, tüyler ürpertti. Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan ve tarihi M.Ö. 1'inci yüzyıla dayanan kale, zamana değil insanlığa yenildi.sayısız medeniyete tanıklık eden surların dibine ev inşa etti! Skandalın gündeme gelmesiyle birlikte bölgede inceleme gerçekleştirildi. Tarihi esere verilen zarar karşısında yürekler cız etti. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, surların koruma altında bulunduğuna dikkat çekti.Ayrıca evi 1990 yılında satın alan Walter Godina'nın surlara geçiş izni vermediğini söyledi. "Kamunun mülkiyetindeki surlara geçebilmek için bu yabancı kişinin mülkünden geçmek gerekiyor. Kendisi izin vermedi. Dolayısıyla inceleme yapılamadı, girilemedi, bakılamadı" dedi. Tepkilere yol açan görüntüde bir detay vardı ki, 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Yapılan incelemede Godina'nınatık sularını datespit edildi. Tarihi eserimize zarar veren Avusturyalı Godina hakkındabelirtildi. Tarihi kaleye zarar veren Godina'nın üst sınırdan suçlu bulunması halinde toplamödeyeceği belirtildi.Tarihi değerleri hiçe sayan Godina, pencerelere taş görünümünde kepenkler yaptırmış.