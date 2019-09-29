Melike 19 yaşındaydı. Kadın cinayetine kurban gitti. Üzücü olay önceki gün Adana'da meydana geldi. 15 yaşındayken kendinden 5 yaş büyük Sezer Çelik (25) ile kaçarak birlikte yaşamaya başlayan Melike Demirci (19), bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift arasında, son zamanlarda tartışmalar yaşandı. Genç kadın, baba evine döndü. Çelik, Demirci'yi 4 bıçak darbesiyle öldürdü. Katil zanlısı tutuklandı. Genç kadının 15 metre kaçabildiği ortaya çıktı.
Baba Remzi Demirci, "Kızım boşanmak istediğinde de 'keserim' diye tehdit etmiş. 3 yaşında bir çocukları var. Baktık olmayacak, kızımı evime getirdim. Bu kez eve gelip, kızımı kandırıp dışarı çıkarttı, orada söylediğini yaptı. Bu bitmez tükenmez kanser gibi bir şey" diye konuştu.
Melike Demirci, küçük yaşta kaçarak dini nikah kıydığı Sezer Çelik tarafından hunharca öldürüldü.
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