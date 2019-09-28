Evlenene tazminat

Kadın çalışanlar için evliliğin çok önemli bir avantajı var. Biliyorsunuz kıdem tazminatı almak için haksız ya da sebepsiz olarak işten çıkartılmak veyahut da haklı bir sebeple istifa etmek yani haklı fesih gerekiyor. Ancak çalışanların kendi istekleriyle ayrılıp tazminat kazandıkları durumlar da var. Emeklilik için ayrılmaları, erkeklerin askere gitmeleri gibi... Söz konusu avantajlardan biri de evlenen kadınlar için geçerli.

