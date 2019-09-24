Şampiyon güreşçimiz Rıza Kayaalp'in madalyaları annesine emanet Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Rıza Kayaalp'in bugüne kadar kazandığı madalya ve ödüllere Yozgat'taki annesi Sevgi Kayaalp gözü gibi bakıyor.

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe yazdı. Şampiyonun Yozgat'ta yaşayan ailesi büyük bir gurur yaşadı. Milli sporcumuzun kazandığı madalyaları ise annesi Sevgi Kayaalp'e emanet olduğu ortaya çıktı. Anne Kayaalp, evinin bir odasını oğlunun madalya ve ödüllerine ayırdı. Kazakistan'da kazanılan 4. dünya şampiyonluğu madalyasının Yozgat'a gelmesini bekleyen anne Kayaalp, "Oğlum çocukluğundan beri kazandığı ödülleri bana getirir, ben de saklarım. 100'ün üzerinde madalyası var, onlara gözüm gibi bakıyorum" açıklamasını yaptı.