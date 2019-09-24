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  • 25.09.2019 06:51
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 06:51

'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

'de gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok sokak ve cadde su baskını nedeniyle ulaşıma kapanırken; ev ve iş yerlerini de su bastı.

İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

'den yapılan uyarıların ardından, 'de gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle kentin birçok noktasında ev ve işyerlerini su basarken, trafikteki çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ege Bölgesi için yaptığı sağanak yağış uyarılarının ardından, gece saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış, İzmir'de hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle kentteki birçok ev ve işyerini su bastı. Su baskınları sonucu birçok ev ve iş yerinde hasar meydana geldi. Mağdur olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirirken kendi imkânları ile evlerindeki suları tahliye etti. Trafikteki çok sayıda araç da yolların göle dönmesi nedeniyle mahsur kaldı.

Ayrıca, sağanak yağış nedeniyle Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi'nde de su baskını yaşandı. Görevli polis memurları, itfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkânları ile polis merkezinin içinde ve bahçesindeki suları tahliye etti.

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