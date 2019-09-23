Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 23.09.2019 22:39
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 23:20

16. bölüm canlı izle!

Pazartesi günleri ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizisinin yeni bölümünde heyecan dorukta olacak. Yeni bölümde Şirketin yeni ortağı olarak ortaya çıkan Ömer'in suçlamaları, Taylan'ın herkesin içinde Ceylan'a evlilik teklif etmesiyle sonuçlanıyor. Heyecan dolu sahneleriyle Canevim 16. bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Yeni bölümleriyle ATV ekranlarında izleyiciler tarafından yakından takip edilen dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Ceylan'ı nikah masasına oturtmak isteyen Taylan, aşkını ispat etmek için her şeyi riske atıyor. Canevim 16. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

CANEVİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şirketin yeni ortağı olarak ortaya çıkan Ömer'in suçlamaları, Taylan'ın herkesin içinde Ceylan'a evlilik teklif etmesiyle sonuçlanır. Bu olay özellikle Feryal'i küplere bindirirken, Ceylan ise Ömer'i tamamen uzaklaştıracak bir karar verir.

Ceylan'ı nikah masasına oturtmak isteyen Taylan, aşkını ispat etmek için her şeyi riske atar.

Feryal ise kardeşi Melis'in davranışlarından şüphelenmeye başlamıştır. Müjgan'ın ona oynadığı oyunu fark eden Yener karşı bir hamle yapar.

Elvan'ın hayatını karartan eski sözlüsünün ani dönüşü, Elvan ve Ayşe için daha büyük bir tehdidi ortaya çıkarır.

Ceylan ve Taylan'ın uçurumun kenarına kadar gelen ilişkileri, ailelerin çıkarttığı krizler ve etraflarındaki tüm sorunlara rağmen devam edecek midir?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriCanevim 16. bölüm canlı izle!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri