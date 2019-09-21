Sahiller turistlere kaldı

Binlerce yerli turist okulların açılması ve sonbaharın yüzünü göstermesi ile birlikte memleketlerine döndü, sahilleri boşalttı. Plajlar ve sahiller, yabancı turistlere kaldı. Yerli turistlerin sahilden ayrılmasına rağmen, turistlik tesislerdeki doluluklar sürdü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Marmaris'te yabancı turistler ve emekliler güneşin ve denizin keyfini yaşamaya devam ederken; Muğla'nın turistik ilçelerinden Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz'i de İngilizler başta olmak üzere Hindistan, Kazakistan ile Finlandiyalı turistler doldurdu.
REEL SEKTÖRE KREDİ DESTEĞİ
HALKBANK, reel sektöre Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli kredi desteği sağlayacak. Bankadan yapılan açıklamada, "Reel kesimin uygun koşullarda finansmana erişimini artırmayı amaçladığımız TLREF'e endeksli kredi ile işletmelerin kur ve faiz dalgalanmalarından daha az etkilenmesine katkıda bulunacağız" denildi.
ESNAFA BEDELLİ İNDİRİMİ TALEBİ
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken; esnafa, çırak ve kalfalarla birlikte meslek lisesi mezunlarına bedelli askerlik için ödeyecekleri ücrette indirim yapılmasını isteyerek, şunları kaydetti: "Bu sayede hem esnafımız zorlanmaz hem de mesleki eğitime yönelim artar. Böylece esnaf ve sanatkarımız çırak bulmakta zorlanmaz."
GÜVENLİ ÜRÜN İÇİN SEFERBERLİK
Tüketici farkındalığının artırılması hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamında güvenli olmayan ürünlerle ilgili şikayetlerin tek bir noktadan yapılmasına olanak tanıyan 'www.urunguvenligi.gov. tr' adresi hayata geçirildi. 10 kentteki 25 alışveriş merkezinde ürün güvenliği stantları kurulacak.
İZMİR-ÇANDARLI KISALIYOR
İzmir'de önemli sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında, trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak Menemen- Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nda sona yaklaşıldı. Proje bu yıl sonunda tamamlanacak. Böylece İzmir Çevre Yolu'nda Çandarlı çıkışına kadar olan mesafe, yaklaşık 40 dakikada geçilebilecek.
POLİSE EMEKLİLİK YARDIMI KDK'DAN
Emekli olan polis memurunun POLSAN alacağı birikmiş emeklilik yardımının eksik hesaplanması sorununu, başvurduğu Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) çözdü. POLSAN'ın KDK'nin devreye girmesiyle yaptığı ikinci incelemeden sonra, hak edilen para nemalandırarak ödendi.
VAKIFBANK'A YENİ KAYNAK GELDİ
Vakıfbank, Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere Çin Exim Bank ile 140 milyon dolar tutarında bir yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, söz konusu kredinin Çin Exim Bank ile gerçekleştirilen ilk işlem olmasının önemli olduğunu belirtti.
BANKALAR TELEKOM HİSSELERİNİ SATIYOR
Türk Telekom'un OTAŞ'taki yüzde 55'lik hissesini Aralık ayında borcu karşılığında devralan bankalar paylarını satmaya karar verdi. Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA, Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) veya LYY sahipliğindeki % 55'lik paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley'i yetkilendirdiğini açıkladı.
DEVLETTEN ORTAK KART HAMLESİ
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halk Bankası, kartlı sistemler konusunda faaliyet göstermek üzere kurulacak olan Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.'ye eşit hisse oranı ile ortak olacaklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, üç kamu bankası ortaklığında oluşturulacak şirketin kuruluş çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
REEL SEKTÖRE KREDİ DESTEĞİ
HALKBANK, reel sektöre Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli kredi desteği sağlayacak. Bankadan yapılan açıklamada, "Reel kesimin uygun koşullarda finansmana erişimini artırmayı amaçladığımız TLREF'e endeksli kredi ile işletmelerin kur ve faiz dalgalanmalarından daha az etkilenmesine katkıda bulunacağız" denildi.
ESNAFA BEDELLİ İNDİRİMİ TALEBİ
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken; esnafa, çırak ve kalfalarla birlikte meslek lisesi mezunlarına bedelli askerlik için ödeyecekleri ücrette indirim yapılmasını isteyerek, şunları kaydetti: "Bu sayede hem esnafımız zorlanmaz hem de mesleki eğitime yönelim artar. Böylece esnaf ve sanatkarımız çırak bulmakta zorlanmaz."
GÜVENLİ ÜRÜN İÇİN SEFERBERLİK
Tüketici farkındalığının artırılması hedefiyle hayata geçirilen proje kapsamında güvenli olmayan ürünlerle ilgili şikayetlerin tek bir noktadan yapılmasına olanak tanıyan 'www.urunguvenligi.gov. tr' adresi hayata geçirildi. 10 kentteki 25 alışveriş merkezinde ürün güvenliği stantları kurulacak.
İZMİR-ÇANDARLI KISALIYOR
İzmir'de önemli sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında, trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak Menemen- Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nda sona yaklaşıldı. Proje bu yıl sonunda tamamlanacak. Böylece İzmir Çevre Yolu'nda Çandarlı çıkışına kadar olan mesafe, yaklaşık 40 dakikada geçilebilecek.
POLİSE EMEKLİLİK YARDIMI KDK'DAN
Emekli olan polis memurunun POLSAN alacağı birikmiş emeklilik yardımının eksik hesaplanması sorununu, başvurduğu Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) çözdü. POLSAN'ın KDK'nin devreye girmesiyle yaptığı ikinci incelemeden sonra, hak edilen para nemalandırarak ödendi.
VAKIFBANK'A YENİ KAYNAK GELDİ
Vakıfbank, Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere Çin Exim Bank ile 140 milyon dolar tutarında bir yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, söz konusu kredinin Çin Exim Bank ile gerçekleştirilen ilk işlem olmasının önemli olduğunu belirtti.
BANKALAR TELEKOM HİSSELERİNİ SATIYOR
Türk Telekom'un OTAŞ'taki yüzde 55'lik hissesini Aralık ayında borcu karşılığında devralan bankalar paylarını satmaya karar verdi. Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA, Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) veya LYY sahipliğindeki % 55'lik paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley'i yetkilendirdiğini açıkladı.
DEVLETTEN ORTAK KART HAMLESİ
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halk Bankası, kartlı sistemler konusunda faaliyet göstermek üzere kurulacak olan Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.'ye eşit hisse oranı ile ortak olacaklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, üç kamu bankası ortaklığında oluşturulacak şirketin kuruluş çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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