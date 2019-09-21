Diyetle 13 ayda 56 kilo verdi

Obeziye çağın vebası haline geldi. Tokat'ta 2 çocuk annesi Canan Bölme (50), 142 kiloya kadar yükseldi. Adım atmakta bile zorluk çekince kilo vermeye karar verdi. Diyetisyen Tuba Ödübek'in hazırladığı diyet programı sayesinde kendisini baştan aşağı değiştirdi. 13 ayda 56.2 kilo vererek 85.8 kiloya indi. Verdiği kilo, 224 paket margarine eş değerdi. Üzerinden büyük bir yük kalktığını söyleyen Canan Bölme, "Kilo vermeden önce yürüyemiyordum. Nefes nefese kalıyordum. Şimde fazla kilollarımdan kurtuldum. Artık çok daha rahatım" dedi. Diyetisyen Tuba Ödübek de hastasının artık daha sağlıklı ve daha mutlu olduğunu söyledi.
142 KİLOYDU
85.8 KİLO OLDU
56 kilo veren Canan Bölme, artık eski kıyafetlerinin içerisinde adeta yüzüyor.
Sabah: Peynir, zeytin, salatalık, domates, yumurta, 1 dilim ekmek
Ara öğün: Badem ya da ceviz ve meyve
Öğle: Çorba, ızgara et ya da balık, yoğurt, bol salata
Akşam: Sebze yemeği ve yoğurt
HAPI YUTMAYIN
Zayıflama ilaçları ve çayları, "ruhsatsız' olarak internet ve aktarlarda peynirekmek gibi satılmaya başlandı. Her yıl 1 milyon insanın söz konusu çay ve haplardan hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Diyetisyen Doktor Huma Karabulut uyardı: İnternette satılan diyet ilaçlarının yüzde 50'si sahte. Onlar ilaç değil zehir. Vatandaşlar, ilaçları eczanelerden temin etmeli."
TÜLAY CANPOLAT
142 KİLOYDU
85.8 KİLO OLDU
56 kilo veren Canan Bölme, artık eski kıyafetlerinin içerisinde adeta yüzüyor.
Sabah: Peynir, zeytin, salatalık, domates, yumurta, 1 dilim ekmek
Ara öğün: Badem ya da ceviz ve meyve
Öğle: Çorba, ızgara et ya da balık, yoğurt, bol salata
Akşam: Sebze yemeği ve yoğurt
HAPI YUTMAYIN
Zayıflama ilaçları ve çayları, "ruhsatsız' olarak internet ve aktarlarda peynirekmek gibi satılmaya başlandı. Her yıl 1 milyon insanın söz konusu çay ve haplardan hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Diyetisyen Doktor Huma Karabulut uyardı: İnternette satılan diyet ilaçlarının yüzde 50'si sahte. Onlar ilaç değil zehir. Vatandaşlar, ilaçları eczanelerden temin etmeli."
TÜLAY CANPOLAT
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