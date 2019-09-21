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Diyetle 13 ayda 56 kilo verdi

, 13 ayda 56.2 kilo vererek 85.8’e indi. Kurtulduğu fazla kilolar, tam 224 paket margarine eş değerdi. 2 çocuk annesi büyük bir değişim geçirdi.

Vay 'Canan'a!
Obeziye çağın vebası haline geldi. 'ta 2 çocuk annesi Canan Bölme (50), 142 kiloya kadar yükseldi. Adım atmakta bile zorluk çekince kilo vermeye karar verdi. Diyetisyen Tuba Ödübek'in hazırladığı diyet programı sayesinde kendisini baştan aşağı değiştirdi. 13 ayda 56.2 kilo vererek 85.8 kiloya indi. Verdiği kilo, 224 paket margarine eş değerdi. Üzerinden büyük bir yük kalktığını söyleyen , "Kilo vermeden önce yürüyemiyordum. Nefes nefese kalıyordum. Şimde fazla kilollarımdan kurtuldum. Artık çok daha rahatım" dedi. Diyetisyen Tuba Ödübek de hastasının artık daha sağlıklı ve daha mutlu olduğunu söyledi.



142 KİLOYDU



85.8 KİLO OLDU
56 kilo veren Canan Bölme, artık eski kıyafetlerinin içerisinde adeta yüzüyor.

Sabah: Peynir, zeytin, salatalık, domates, yumurta, 1 dilim ekmek
Ara öğün: Badem ya da ceviz ve meyve
Öğle: Çorba, ızgara et ya da balık, yoğurt, bol salata
Akşam: Sebze yemeği ve yoğurt


HAPI YUTMAYIN
Zayıflama ilaçları ve çayları, "ruhsatsız' olarak ve aktarlarda peynirekmek gibi satılmaya başlandı. Her yıl 1 milyon insanın söz konusu çay ve haplardan hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Diyetisyen Doktor Huma Karabulut uyardı: İnternette satılan diyet ilaçlarının yüzde 50'si sahte. Onlar ilaç değil zehir. Vatandaşlar, ilaçları eczanelerden temin etmeli."



TÜLAY CANPOLAT

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