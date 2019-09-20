

Düğünde atılan leblebi cinayete sebep oldu. Akılalmaz olay 15 Eylül'de Adana'da meydana geldi. Düğüne giden Sabahattin Narin'in başına leblebi atıldı. Leblebiyi Abdülkadir S.'nin attığını söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Taraflar ertesi gün yeniden karşılaştı. Abdülkadir S., av tüfeğiyle Narin'i vurdu. Hastaneye kaldırılan genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis şüpheli ile Selim Ö. ve Doğan B.'yi gözaltına aldı.

Esenyurt'ta uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen genç bir arabanın üzerine uzandı.Nazlı- Abdulkadir Hınıl çiftinin 9 çocuğundan(13), 12 Eylül'de ortadan kayboldu. Harekete geçen polis, küçük kızı dün Muratpaşa'da buldu. Karakola götürülen Hınıl, ailesine teslim edildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce biyolojik çeşitlilik izleme projesi kapsamında kum zambağı bitkisi, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde görüldü. Yapılan açıklamada, "Kum zambağı (Pancratium maritimum) nergisgiller familyasına ait, kıyı kumullarında yetişen soğanlı bir bitkidir" denildi. Dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen, 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarını ticari amaçla sökenlere 60 bin lira para cezası uygulanıyor.Hain evlat 86 yaşındaki babasını bu hale getirdi.Sinop'ta Cemal Canlı (86), oğlu Süleyman'ın satırlı saldırısına uğradı. Yüzü gözü morardı. Camdan atlayıp kendini kurtardı. Soluğu Jandarma'da aldı. Cani evlat tutuklandı.