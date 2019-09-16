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Serdar Adalı'nın annesi Özen Adalı, Adana'da toprağa verildi

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın 82 yaşındaki annesi Özen Adalı, önceki gün tedavi gördüğü Muğla'da yaşamını yitirdi. Adalı'nın cenazesi dün Adana Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Adalı Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Ana acı
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın 82 yaşındaki annesi Özen Adalı, önceki gün tedavi gördüğü Muğla'da yaşamını yitirdi. Adalı'nın cenazesi dün Adana Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Adalı Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de cenazedeydi. İkili, Serdal Adalı'yı teselli etti...

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