Yeni eğitim ve öğretim yılı başladı





Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ, kızları Su ile bu fotoğrafı paylaştı.







Esra Erol ve eşi Ali Özbir'in oğulları İdris Ali ile Ömer okula birlikte gitmenin heyecanını yaşadı.







Işın Karaca, paylaştığı fotoğrafın altına "Aşklarım benim" diye yazdı.





Eğitim ve Öğretim Yılı başladı. 18 milyon 108 bin 860 öğrenci ve 1 milyon 77 bin 307 öğretmen ders başı yaptı. Okulların açılmasıyla sahiller de boş kaldı. Yaz sezonunda tıklım tıklım dolanKalabalık görüntülerden geriye kalan birkaç tatilci, güneşin ve denizin tadını çıkarttı. Ünlü isimleri de okul heyecanı sardı. Sosyal medya eğitim yılının ilk gününe ait fotoğraflarla doldu taştı. İşte o paylaşımlar;OKULLAR AÇILDI PLAJLAR BOŞ KALDI