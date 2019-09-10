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Yeni eğitim ve öğretim yılı başladı

Yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. 18 milyon öğrenci ders başı yaptı. Sahiller boş kaldı. Ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte okul heyecanı yaşadı.

Çocuklar gibi!
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı başladı. 18 milyon 108 bin 860 öğrenci ve 1 milyon 77 bin 307 öğretmen ders başı yaptı. Okulların açılmasıyla sahiller de boş kaldı. Yaz sezonunda tıklım tıklım dolan Konyaaltı Sahili, az sayıda tatilciyle boş şezlong ve şemsiyelere kaldı. Kalabalık görüntülerden geriye kalan birkaç tatilci, güneşin ve denizin tadını çıkarttı. Ünlü isimleri de okul heyecanı sardı. Sosyal medya eğitim yılının ilk gününe ait fotoğraflarla doldu taştı. İşte o paylaşımlar;



ve , kızları Su ile bu fotoğrafı paylaştı.



ve eşi 'in oğulları İdris Ali ile Ömer okula birlikte gitmenin heyecanını yaşadı.



, paylaştığı fotoğrafın altına "Aşklarım benim" diye yazdı.



OKULLAR AÇILDI PLAJLAR BOŞ KALDI

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