Fenerbahçe TV'nin güzel sunucusu Dilay Kemer (31) kan kanserine yakalandı. Kısa sürede bulunan ilikle Nisan ayında hastalığı yenmeyi başardı. Ancak genç sunucu geçtiğimiz ay, hastalığa yeniden yakalandığını açıkladı. Herkesi ilik bağışına çağırdı. Kemer'in çağrısına tüm taraftarlardan destek yağdı. Binlerce kişi ilik bağışı yaptı. Ancak Dilay Kemer için uygun donör şimdilik çıkmadı. Fenerbahçeli taraftarlar ise Kemer'e destek mesajları atmayı bırakmadı.

İşte umut dolu o cümlelerden bazıları:



Acil şifalar diliyorum tez zamanda aramıza dönersin inşallah...



Allahım güç kuvvet versin dualarımızdasın...



Bugün aklıma geldiniz. O sıcak gülüşünüz yüzünüzden eksik olmasın...



Bir gün değil her gün dualarımız seninle. Seviliyorsunuz...



Sizi çok seviyoruz. En kısa zamanda ekranlara döneceğinizi biliyoruz...



İnananlar asla kaybetmez ablacığım...



Pes etmek yok biz kazanacağız...



Rabbim en kısa zamanda şifa versin...

Çabucak iyileşeceksiniz Dilay Hanım. Herkesin duasını alıyorsunuz merak etmeyim...



Fenerbahçeliler olarak kalbimiz daima seninle...







HEP DESTEK TAM DESTEK

Taraftarlar dünkü maçtan önce de bu pankartla Kemer'e destek mesajı gönderdi.







Dilay Kemer, kendisine moral olan herkese teşekkür etti.