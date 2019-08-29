Yazar, şarkıcı ve sunucu Ömür Gedik, "şort boyu" eleştirisiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, twitter'dan, "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda" dedi. Gedik'in bu yorumuna binlerce tepki geldi. Gedik kendisine yönelik eleştirilere de "G-string şortla sokakta, bakkalda AVM'lerde dolaşmayı kendi adıma doğru bulmuyorum, yerine göre giyinmek var diye bir şey var" cevabını verdi. Sosyal medya kullanıcıları "Kıyafet bekçiliği yapma" diyerek tepkilerini dile getirdi.
Şort tartışmasına katılan Gülben Ergen de şunları söyledi: "Bize ne başka hayatlardan? Herkes kendi yaşamına bakarsa iyiye gideriz. Şort ne? Kime göre uygun ya da değil? Kim kimi düzeltecek!"
GÜNDEM OLDU
Ömür Gedik'in şort boyu paylaşımına tepki yağdı. Yorumlardan bazıları şunlardı:
Sana ne!
Bunu sen mi söylüyorsun?
Sanırım reklamını yapmak istedin.
Kıyafet bekçiliği yapma.
Sizin şarkı söylemeniz ayıp değil, milletin şort boyu mu ayıp!
Ömür Gedik'e göre konserde giyilir AVM'de giyilmez.
İsteyen istediğini giyer.
Kimseye karışmak kimsenin haddi değil.
Herkes nasıl giyineceğini bilir.
Kıyafet bekçiliği yapmak kimseye kalmaz.
Kapalı açık, uzun kısa bunu tartışmak bile çok ayıp!
Herkes özgür, herkes istediği gibi giyinir, sana ne..
Tek sorun kadının nasıl giyindiği mi? Çok yazık!
Şort tartışmasına katılan Gülben Ergen de şunları söyledi: "Bize ne başka hayatlardan? Herkes kendi yaşamına bakarsa iyiye gideriz. Şort ne? Kime göre uygun ya da değil? Kim kimi düzeltecek!"
GÜNDEM OLDU
Ömür Gedik'in şort boyu paylaşımına tepki yağdı. Yorumlardan bazıları şunlardı:
Sana ne!
Bunu sen mi söylüyorsun?
Sanırım reklamını yapmak istedin.
Kıyafet bekçiliği yapma.
Sizin şarkı söylemeniz ayıp değil, milletin şort boyu mu ayıp!
Ömür Gedik'e göre konserde giyilir AVM'de giyilmez.
İsteyen istediğini giyer.
Kimseye karışmak kimsenin haddi değil.
Herkes nasıl giyineceğini bilir.
Kıyafet bekçiliği yapmak kimseye kalmaz.
Kapalı açık, uzun kısa bunu tartışmak bile çok ayıp!
Herkes özgür, herkes istediği gibi giyinir, sana ne..
Tek sorun kadının nasıl giyindiği mi? Çok yazık!
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