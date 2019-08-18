Bugünkü
Takvim

sonucu hayatını kaybeden bebek için Cumhurbaşkanlığı devrede!

, sonucu can verdi. Cumhurbaşkanlığı devreye girdi. müfettiş görevlendirdi. Hastane ise açıklama yapmak yerine, muhabirimize “Haber yapmayın” dedi!

Acil vaka!
İstanbul'da kurbanı olan 'in ölümü, yüreğimizi paramparça etti. Sema-Emir Şahin çiftinin 8 aylık oğlu Emir, geçtiğimiz günlerde ateşlendi. Halkalı'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Emir'in doktoru Barış Y. izinliydi. Bu nedenle bebeği yabancı uyruklu Ramima adlı doktor muayene etti. Hastaneye yatırılan Emir'e, yüksek doz ilaç verildi. Talihsiz yavru, hayatını kaybetti. Bebeğe ilaç yüklemesi yaparak ölümüne neden olan doktorun, hastanede parayla nöbet tutuğu belirlendi. Skandal yargıya intikal etti. Özel hastane ise ihmalle ilgili tek kelime etmedi. Skandal ise bununla sınırlı değildi. İhmal sonucu ölen Emir ile ilgili çıkan haberler, hastaneyi rahatsız etti! Hastane görevlileri, muhabirimiz Erhan Öztürk'e ulaşarak, Emir ile ilgili haber yapılmamasını bile istedi! Skandal tepki çekti.

DOKTORLAR İFADE VERDİ
İhmaller zinciriyle ilgili harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı "Gerekeni yapın" talimatı verildi. , müfettiş görevlendirdi. Öte yandan doktorlar Barış Y. ile Ramima, ifade vermek için dün Halkalı Karakolu'na gitti. Doktorlarla birlikte ifadeye çağrılan 2 hemşire ise ifade vermeye gitmedi.



Şahin ailesi, "Şahitlerimiz var. Çocuğumuzun sarardığını görüp hemşirelere söyledik. Kimse ciddiye almadı. Kamera kayıtları da var. Oğlumuzu resmen öldürdüler" dedi.



ERHAN ÖZTÜRK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriYanlış tedavi sonucu hayatını kaybeden Ali Emir bebek için Cumhurbaşkanlığı devrede!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri