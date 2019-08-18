İstanbul'da yanlış tedavi kurbanı olan Ali Emir'in ölümü, yüreğimizi paramparça etti. Sema-Emir Şahin çiftinin 8 aylık oğlu Emir, geçtiğimiz günlerde ateşlendi. Halkalı'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Emir'in doktoru Barış Y. izinliydi. Bu nedenle bebeği yabancı uyruklu Ramima adlı doktor muayene etti. Hastaneye yatırılan Emir'e, yüksek doz ilaç verildi. Talihsiz yavru, hayatını kaybetti. Bebeğe ilaç yüklemesi yaparak ölümüne neden olan doktorun, hastanede parayla nöbet tutuğu belirlendi. Skandal yargıya intikal etti. Özel hastane ise ihmalle ilgili tek kelime etmedi. Skandal ise bununla sınırlı değildi. İhmal sonucu ölen Emir ile ilgili çıkan haberler, hastaneyi rahatsız etti! Hastane görevlileri, muhabirimiz Erhan Öztürk'e ulaşarak, Emir ile ilgili haber yapılmamasını bile istedi! Skandal tepki çekti.
DOKTORLAR İFADE VERDİ
İhmaller zinciriyle ilgili Ankara harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı "Gerekeni yapın" talimatı verildi. Sağlık Bakanlığı, müfettiş görevlendirdi. Öte yandan doktorlar Barış Y. ile Ramima, ifade vermek için dün Halkalı Karakolu'na gitti. Doktorlarla birlikte ifadeye çağrılan 2 hemşire ise ifade vermeye gitmedi.
Şahin ailesi, "Şahitlerimiz var. Çocuğumuzun sarardığını görüp hemşirelere söyledik. Kimse ciddiye almadı. Kamera kayıtları da var. Oğlumuzu resmen öldürdüler" dedi.
ERHAN ÖZTÜRK
DOKTORLAR İFADE VERDİ
İhmaller zinciriyle ilgili Ankara harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı "Gerekeni yapın" talimatı verildi. Sağlık Bakanlığı, müfettiş görevlendirdi. Öte yandan doktorlar Barış Y. ile Ramima, ifade vermek için dün Halkalı Karakolu'na gitti. Doktorlarla birlikte ifadeye çağrılan 2 hemşire ise ifade vermeye gitmedi.
Şahin ailesi, "Şahitlerimiz var. Çocuğumuzun sarardığını görüp hemşirelere söyledik. Kimse ciddiye almadı. Kamera kayıtları da var. Oğlumuzu resmen öldürdüler" dedi.
ERHAN ÖZTÜRK
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