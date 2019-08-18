Piknik tüpü bomba gibi patladı. Olay dün İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. Mevlana Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede, piknik tüpünden kaynaklanan bir patlama oldu. Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı. Patlama nedeniyle evin duvarları da yıkıldı. İtfaiye ekiplerinin tedbir amaçlı olay yerinde beklediği belirtilirken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
- Yaşam
- 18.08.2019
- Gazete
İstanbul Sancaktepe’de piknik tüpü patladı
İstanbul Sancaktepe’de bir evdeki piknik tüpü patladı. Duvarlar yıkıldı... İtfaiye ekiplerinin tedbir amaçlı olay yerinde beklediği belirtilirken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.
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