İstanbul Sancaktepe’de piknik tüpü patladı İstanbul Sancaktepe’de bir evdeki piknik tüpü patladı. Duvarlar yıkıldı... İtfaiye ekiplerinin tedbir amaçlı olay yerinde beklediği belirtilirken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Piknik tüpü bomba gibi patladı. Olay dün İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. Mevlana Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede, piknik tüpünden kaynaklanan bir patlama oldu. Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırıldı. Patlama nedeniyle evin duvarları da yıkıldı. İtfaiye ekiplerinin tedbir amaçlı olay yerinde beklediği belirtilirken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.