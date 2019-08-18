Eşini kaybeden baba: Kızıma ne diyeceğim Aksaray’da genç kadın trafik kazasında yaşamını yitirdi. Yaralı eşi “Kızım annesini sorarsa ben ne diyeceğim?” diye feryat etti. Gedik'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Eşini kaybeden kocanın feryatları yürek dağladı. Kaza önceki gün Aksaray'da meydana geldi. Tülay Gedik'in (31) kullandığı otomobil, şarampole devrildi. Sürücü ile eşi Ferhat Gedik (31) ve kızı Pınar Gedik (2) araç içinde sıkıştı. Tülay Gedik kurtarılamadı. Yaralı Ferhat Gedik ve kızı Pınar hastaneye kaldırıldı. Ferhat Gedik kucağında kızıyla sedyedeyken, "Kızım annesini sorarsa ben ne diyeceğim? Cevap veremem diye" uzun süre gözyaşı döktü. Gedik'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. TÜM MANŞETLER