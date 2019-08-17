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Sabah Gazetesi muhabiri , uğurlandı

Gazetesi muhabiri , uğurlandı. Cenazeye iş, siyaset, spor ve basın camiasının önde gelen isimleri katıldı.

Elveda Serkan!

Geçirdiği kalp krizi sonrasında aramızdan ayrılan gazeteci toprağa verildi. muhabiri Serkan Bayraktar (44), memleketi 'de önceki gün kalp krizi geçirdi. Genç gazeteci tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi, Sapanca Göl Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Mesleğine aşık ve başarılı bir çok habere imza atan Bayraktar'ın ağabeyleri Ahmet Hakan Bayraktar ile Cumhur Sinan Bayraktar camide taziyeleri kabul etti. Tabutunun üzerine forması konulan Bayraktar, kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi. Cenaze törenine eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, A Haber Genel Müdürü ve ATV Haber Genel yayın Yönetmeni Abdülhalik Çimen ve gazeteci yazar Nazif Okumuş, Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel, iş, siyaset, spor, basın camiasının önde gelen isimlerinin yanı sıra kalabalık bir cemaat katıldı.

Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Bölümü muhabiri Serkan Bayraktar'ın ölümü basın camiasını yasa boğdu.

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