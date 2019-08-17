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Kurşun kart

’da SİM kartı açılmayan şehir magandası, telefon bayisini bastı. Çalışanı kurşunladı. İşyerini basan eli silahlı maganda etrafa dehşet saçtı. O anlar kameralara yansıdı.

Kurşun kart

SİM kart baskını kameraya yansıdı. Olay cumartesi günü 'de yaşandı. SİM kart satın alan kişi, kart çalışmayınca bayiye telefon etti. İşyeri çalışanı Atalay Y. ile tartıştı. Şehir magandası arkadaşlarıyla geri döndü. Genç adamı tabanca ile bacağından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Atalay Y. dövülmeye devam edildi. Saldırganlar kaçtı, yaralı hastaneye kaldırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Atalay Y. tutuklandı. Diğerleri serbest kaldı.
baskını kameraya yansıdı. Olay cumartesi günü 'de yaşandı. SİM kart satın alan kişi, kart çalışmayınca bayiye telefon etti. İşyeri çalışanı Atalay Y. ile tartıştı. Şehir magandası arkadaşlarıyla geri döndü. Genç adamı tabanca ile bacağından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Atalay Y. dövülmeye devam edildi. Saldırganlar kaçtı, yaralı hastaneye kaldırıldı. O anlar kameraya yansıdı. Atalay Y. tutuklandı. Diğerleri serbest kaldı.

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